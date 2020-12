Le directeur de la saison le plus heureux aimerait faire une suite et a déjà des idées

UNE La saison la plus heureuse la suite n’a pas encore reçu le feu vert, mais la réalisatrice Clea DuVall a des idées. La comédie romantique de vacances a récemment fait ses débuts sur Hulu. Présenté par Kristen Stewart et Mackenzie Davis en tant que couple de lesbiennes qui se retrouvent dans une situation inconfortable à Noël, le film est devenu une sensation en ligne depuis ses débuts. En supposant que les pouvoirs qui souhaitent capitaliser avec un autre versement, DuVall semble être prêt.

La saison la plus heureuse a été dirigé par Cléa DuVall, qui a co-écrit le scénario aux côtés de Mary Holland, qui joue également dans le film en tant que Jane, la soeur énergique de Harper de Mackenzie Davis. Lors d’une récente interview, DuVall a demandé si elle aimerait faire une suite. La cinéaste a révélé qu’elle adorerait et qu’ils en ont même parlé sur le plateau. Voici ce qu’elle avait à dire à ce sujet.

«J’adorerais faire une suite … Je veux dire, j’ai quelques idées. Nous avons tous passé un si bon moment à faire le film que nous en parlions à l’époque. Mais c’était aussi comme, qui savait si quelqu’un se soucierait du film ou pas? Alors je suis définitivement plus que ouvert à lui. «

Alors que l’histoire d’Abby de Kristen Stewart s’est conclue avec son retour avec Harper, il reste des fils d’intrigue à tirer. Le film est centré sur Abby apprenant que Harper a gardé leur relation secrète pour sa famille alors qu’elle rentrait chez elle pour rencontrer ses parents pour les vacances. Leur relation est mise à l’épreuve mais, finalement, ils parviennent à arranger les choses.

Cela dit, Internet a des opinions bien arrêtées sur la question. Beaucoup voulaient voir Abby se réunir avec Riley, qui était joué par Aubrey Plaza, alun de Parks and Recreation. Il y aurait sans aucun doute un public pour un spin-off / suite centré sur Riley. En tout état de cause, la nature virale du film suggère que Happiest Season 2 pourrait être dans les cartes. Clea DuVall, parlant de la popularité en ligne du film, dit qu’elle en est émerveillée.

«Je ne comprends même pas vraiment ce que signifie viral. En fait, je fais souvent cette blague dans notre maison. Comme, je vais recevoir deux SMS, et je serai comme, ‘Je suis devenu viral.’ Je suis vraiment ravi que les gens regardent le film, soient affectés par celui-ci et aient des conversations à ce sujet. Il y a eu si peu de visibilité que pour quelque chose comme celui-ci, soit sorti et soit si visible et tellement vu et voulait être vu par tant de gens, c’est très humiliant. C’est vraiment sauvage. «

La saison la plus heureuse était à l’origine censé sortir dans les salles à temps pour la saison des vacances. 2020 avait d’autres plans. Au lieu de cela, il a été vendu à Hulu où il a fait ses débuts à la fin du mois dernier. Il a rapidement gagné en popularité en ligne. Le film détient actuellement un taux d’approbation de 84% de la part des critiques et du public sur Rotten Tomatoes. Quant à un suivi? Votre déménagement, Hulu. Cette nouvelle nous parvient via Variety.

