Le directeur de la réunion «Friends» aborde le manque de diversité dans le spécial

Le réalisateur de « Friends: The Reunion » s’est adressé aux critiques qui se sont demandé pourquoi les acteurs noirs de la série n’avaient pas fait leur apparition et ont noté que la spéciale manquait de diversité.

Ben Winston, 39 ans, a parlé au Sunday Times de l’émission spéciale, diffusée sur HBO Max le 27 mai. Au cours de l’interview, Winston a répondu au contrecoup, suggérant que ceux qui disent que l’émission n’était pas diversifiée « ne l’ont pas vu. «

« Nous avons Malala, Mindy Kaling, BTS [the South Korean boy band]. Il y a trois femmes du Ghana, dont une qui raconte comment Friends lui a sauvé la vie. Deux garçons du Kenya. Trois enfants en Inde », a-t-il déclaré. « Que veulent-ils de plus de diversité dans cette réunion ? Le casting est le casting. Il a été fabriqué en 1994. Je pense que c’est remarquable à quel point il résiste à l’épreuve du temps.

Interrogé sur les plaintes concernant les acteurs Black « Friends », comme Aisha Tyler, n’apparaissant pas dans la spéciale, Winston a déclaré: « Tout le monde ne pouvait pas se joindre à nous. Mais je suis vraiment content du spectacle que nous avons pu monter.

Tyler est apparu comme la petite amie de Ross, joué par David Schwimmer, dans neuf épisodes en 2003.

« Friends », qui a fait ses débuts en septembre 1994 sur NBC, a longtemps été critiqué pour son manque de diversité. Les six principaux acteurs de la série – Schwimmer, Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc et Matthew Perry – sont tous blancs.

La créatrice de « Friends » Marta Kauffman et le producteur exécutif Kevin Bright ont récemment abordé le contrecoup, déclarant au Hollywood Reporter que le casting avait été choisi en raison de leur chimie ensemble.

« Nous n’avions pas l’intention d’avoir un casting entièrement blanc », a déclaré Bright. « Ce n’était pas le but non plus. De toute évidence, l’alchimie entre ces six acteurs parle d’elle-même. »

Kauffman a ajouté: « Il y a beaucoup de choses que je pourrais dire si seulement je savais alors ce que je sais maintenant. À l’époque, il n’y avait pas de décision consciente. Nous avons vu des gens de toutes les races, religions, couleurs. Ce sont les six personnes que nous avons choisies. «

Bright a poursuivi en disant qu’il n’avait aucun regret quant à la façon dont « Friends » s’est avéré, qui s’est terminé en mai 2004.

« J’aurais été fou de ne pas engager ces six acteurs. Que puis-je dire ? J’aurais aimé que Lisa soit Black ? J’ai adoré ce casting », a déclaré Bright au média. « J’ai adoré le spectacle et j’ai adoré l’expérience. »

Kauffman a déclaré au Hollywood Reporter qu’il y avait « une centaine de choses » qu’elle changerait dans la série si elle en avait l’occasion.

« J’en ai parlé dans le passé et j’ai des sentiments très forts au sujet de ma participation à un système, mais cela revient au fait que je ne savais pas ce que je ne savais pas », a-t-elle déclaré.

Cet article a été initialement publié sur NBCNews.com.