Le directeur de la réunion des «  amis  » répond aux spéculations sur la santé de Matthew Perry

Ben Winston, le directeur de la réunion «Friends» répond aux rumeurs qui circulent sur la santé actuelle de Matthew Perry.

Le réalisateur de 39 ans a répondu à une question lors d’une interview avec le Hollywood Reporter concernant la santé de Perry au moment du tournage, en répondant: «Oui, il était génial. Les gens peuvent parfois être méchants. J’aurais aimé qu’ils ne le soient pas.

«J’ai adoré travailler avec lui», a-t-il poursuivi. «C’est un homme brillamment drôle et je pensais qu’il avait de superbes doublures dans la série. Je me sentais juste heureux et chanceux d’être en sa présence et de le diriger sur quelque chose comme ça.

Winston n’était pas le seul impliqué à démystifier les rumeurs sur la santé de l’acteur. Jeudi, Kevin Bright, le producteur exécutif et réalisateur de l’émission, a également évoqué des spéculations sur l’état de santé de Perry lors d’une interview avec le Hollywood Reporter.

« Je lui ai parlé. C’était formidable de le revoir », a déclaré Bright. «Et ce que les gens disent, c’est ce que les gens disent. Je n’ai rien à dire à ce sujet, sauf que c’était super de le voir. Et je pense qu’il est très drôle dans la série. Mais oui, je pense qu’il va bien. Il semble plus fort et meilleur depuis la dernière fois que je l’ai vu, et excité à l’idée d’aller de l’avant.

L’ancien « Friends » a été franc sur sa lutte contre la toxicomanie au fil des ans, y compris deux séjours en cure de désintoxication pendant son séjour dans l’émission qui a été diffusée pendant 10 saisons entre 1994 et 2004.

En 2013, il s’est ouvert à l’ancienne résidence pour aider les toxicomanes à se rétablir. Avec l’aide du spécialiste de la toxicomanie et de l’interventionniste Earl Hightower, il a pu transformer la maison en un centre de vie sobre offrant un atelier en 12 étapes et des programmes de méditation.

Perry, 51 ans, a admis que sa lutte contre la toxicomanie avait affecté sa vie de façon permanente, y compris certains de ses souvenirs. Lors d’une apparition sur BBC Radio 2 en janvier 2016, Perry a déclaré qu’il ne se souvenait pas du tournage de trois ans de «Friends» et qu’il était «un peu en dehors» pendant cette période.

Lorsqu’on lui a demandé quel était son épisode le moins préféré de la série, il a répondu: «Oh, mon Dieu. Je pense que la réponse est: je ne me souviens pas de trois ans.

«Donc, aucun de ceux-là.… Ma réponse à votre question est: quelque part entre (les saisons) 3 et 6», at-il ajouté.

Dans un moment spécial lors de la très attendue spéciale retrouvailles, qui est maintenant diffusée sur HBO Max, Perry a parlé de son anxiété avec ses anciens compagnons de casting, Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, David Schwimmer et Matt LeBlanc.

« Au moins pour moi, j’avais l’impression que j’allais mourir s’ils ne riaient pas », a déclaré Perry en se référant au public du studio. «Ce n’est pas sain, bien sûr, mais je disais parfois une ligne et ils ne riraient pas et je transpirais et je devenais juste, comme, dans des convulsions. Si je n’obtenais pas le rire que j’étais censé avoir, je paniquerais. «

«Tu ne nous as pas dit ça à ce moment-là», intervint Kudrow. «Je ne me souviens pas que tu as jamais dit ça.

« Oh, ouais, » répondit Perry. « Je me sentais comme ça tous les soirs. »