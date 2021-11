Le directeur de la notice rouge veut vraiment faire Wolverine Vs. Film Hulk

Après avoir travaillé avec trois grands acteurs de super-héros pour le nouveau film Netflix Avis rouge, le réalisateur Rawson Marshall Thurber a une certaine idée en tête pour un projet de rêve aux studios Marvel. Pour faire faillite, Thurber voudrait surtout unir deux des super-héros Marvel les plus populaires avec un Hulk contre Wolverine film. Le cinéaste l’a dit dans une nouvelle interview avec The Playlist, révélant le pitch qu’il avait en tête pour un projet de super-héros.

« Il y a une affinité particulière dans l’univers Marvel que je serais incroyablement excité d’essayer. Qui sait si cela arrivera un jour, mais nous verrons … J’adorerais essayer Hulk contre Wolverine. J’aime particulièrement la course de Lindelof avec Wolverine ultime contre Hulk. Ouais, donc il y a quelque chose de vraiment excitant dans ce couple. Bien sûr, tout le monde sait que Wolverine a été introduit dans Hulk, ils sont inextricablement liés – ils sont l’objet immobile et la force imparable. Et je pense que c’est une sorte d’association délicieuse – Yin et Yang. Et bien sûr, Logan et Banner, ils sont en quelque sorte maudits avec l’immortalité fonctionnelle et ils le gèrent de manières très différentes. Et je pense que ce serait vraiment, vraiment intéressant à creuser. »

Peut-être avant d’arriver à Wolverine contre Hulk, nous aurons besoin d’un nouveau Wolverine dans l’univers cinématographique Marvel. Le personnage a été joué pour la dernière fois par Hugh Jackman dans le non connecté X Men série de films au 20e siècle, et le plan maintenant avec cette série est de réintroduire les X-Men dans le MCU à un moment donné. Il n’y a apparemment aucune urgence pour que cela se produise car personne n’a été choisi comme Wolverine ou tout autre X Men personnage, même si de nombreux fans font leur propre casting fantastique.

Nous verrons bientôt plus de Dr. Banner de Mark Ruffalo. Il devrait apparaître dans Elle-Hulk, une prochaine série en développement chez Disney +, qui a récemment sorti une bande-annonce. Est-ce que cela pourrait finir par créer un Hulk de la guerre mondiale Le film pour Ruffalo, comme cela a été dit, reste à voir, mais de nombreux fans de L’Incroyable espèrent depuis longtemps que ce personnage reçoive à nouveau son propre film solo. Ruffalo a également suggéré qu’il serait heureux d’avoir cette opportunité.

« Je pense qu’il y a une idée qui pourrait être très intéressante », a déclaré Ruffalo à Variety. « Nous ne l’avons jamais vraiment suivi dans sa vie. Il est toujours un peu sur le côté. Il est comme le Rosencrantz et le Guildenstern des Avengers. Ce serait intéressant de remplir tous les blancs sur ce qui lui est arrivé entre tous ces films. »

Pour l’instant, Rawson Marshall Thurber voit comment les fans réagissent à son nouveau film, Avis rouge, qui est disponible en streaming sur Netflix le 12 novembre. Il met en vedette Dwayne « The Rock » Johnson, Ryan Reynolds et Gal Gadot, trois acteurs qui sont des personnages majeurs de super-héros. Dans le cas de The Rock, cependant, les fans n’ont vu que le plus petit aperçu de lui en tant que super-héros dans Adam noir, car ce film ne sortira pas avant l’été 2022. Cette nouvelle vient de The Playlist.

