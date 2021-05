Le directeur de la Floride qui a donné une fessée à un étudiant ne fera pas face à des accusations criminelles

Le directeur d’une école primaire de Floride n’a commis aucun crime en donnant une fessée à un élève de première année avec une pagaie en bois devant la mère de l’enfant le mois dernier, a annoncé vendredi le bureau du procureur de l’État.

Des images de l’incident du 13 avril, qui ont été enregistrées par la mère sur son téléphone portable, ont été partagées avec les organes de presse, suscitant des critiques sur les actions de la directrice de l’école primaire centrale, Melissa Carter. Cependant, un examen juridique du bureau du procureur d’État Amira Fox a conclu qu’aucun crime n’avait été commis par Carter après avoir réexaminé les preuves et les documents d’autres responsables de l’application de la loi qui ont enquêté sur l’incident.

Melissa Carter, la directrice de la Central Elementary School de Clewiston, en Floride, ne fera pas face à des accusations criminelles après avoir donné une fessée à un élève avec une pagaie en bois devant la mère de l’élève en avril. Google Maps

Les déclarations de témoins et les éléments de preuve montrent qu’une fillette de 6 ans a été «sanctionnée par le personnel, y compris Mme Carter et un autre membre du personnel, Cecilia Self, pour avoir intentionnellement endommagé un équipement informatique» à l’école de Clewiston, en Floride, selon l’examen de l’affaire.

Clewiston est à 128 km au nord-ouest de Fort Lauderdale.

Fabiola Rivera, la mère de la fille, a reçu un appel téléphonique de Self pour l’informer du comportement de l’élève. Rivera a déclaré à Self que sa fille avait également endommagé des choses à la maison, mais elle avait peur de lui donner une fessée parce que sa fille a menacé d’appeler la police ou le département d’État de l’enfance et de la famille, selon la revue. L’appel téléphonique s’est déroulé en espagnol.

En rapport

Rivera a ensuite demandé à l’école de donner une fessée à l’enfant pour elle, selon le témoignage de Self. Self a dit à la mère qu’elle devrait aller à l’école, demander une telle discipline et être présente pendant la fessée. Selon Self et Carter, Rivera a procédé de la sorte, selon la revue.

«La mère n’a pas dit, ‘oui, allez-y et pagayez mon enfant.’ Nulle part dans la vidéo ou dans aucune conversation … C’est interdit par le district scolaire. A-t-elle le pouvoir de déroger aux règles du district scolaire? » Brent Probinsky, l’avocat de Rivera, a déclaré à WBBH, la filiale de NBC à Fort Myers, en Floride.

En rapport

La fessée a été filmée par Rivera « à l’insu des autres parties présentes dans la salle », selon la critique. La vidéo complète montre Carter expliquant à l’enfant ce qui allait se passer et pourquoi, selon la critique. Carter et Self semblent alors faire des efforts pour «donner une fessée à l’enfant en toute sécurité sans blessure», selon les résultats. Carter donne une fessée à l’enfant trois fois de suite avec une raquette en bois dans les fesses. Des photos des fesses de l’enfant montrent qu’elle a subi de légères ecchymoses, selon le bureau du procureur de la République.

Les deux membres du personnel ont alors demandé à l’enfant de s’excuser auprès de sa mère. Selon l’examen, Carter et Self ont traité l’élève et sa mère «avec respect tout au long du processus».

Le bureau du procureur de l’État a également déclaré que des parties éditées de la vidéo complète semblent avoir été coupées et diffusées aux médias à des moments différents, ce qui a abouti à un compte rendu incomplet et trompeur de l’incident au public.

Probinsky a déclaré que la mère n’avait pas empêché les membres du personnel de l’école de donner une fessée à son enfant parce qu’elle avait peur de parler pour le moment.

En rapport

«Elle a eu une mauvaise expérience avec ce directeur dans le passé», a déclaré Probinsky à WBBH. « Elle ne sait pas quels sont ses droits. Elle ne sait pas quels sont les droits de son enfant. »

Le bureau du procureur de l’État a déclaré qu’il n’y avait aucune raison d’accuser Carter de coups et blessures graves ou aggravés parce que Rivera « a consenti à la fessée de la manière dont elle a été exécutée ».

« La famille et moi, en tant qu’avocate, sommes très déçus que le procureur de la République, Amira Fox, n’ait pas inculpé au pénal le directeur de l’école et son assistante », a déclaré Probinsky dans un communiqué à WBBH. « Fox, à notre avis, n’a pas tenu pour responsables ceux qui enfreignent leur responsabilité d’éduquer et de nourrir les écoliers dont ils ont la charge et, à la place, les maltraitent physiquement et émotionnellement. »

Cet article a été initialement publié sur NBCNews.com.

En rapport: