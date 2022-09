Le directeur de Jurassic World Dominion a protégé Bryce Dallas Howard contre les demandes de perte de poids

Le poids de Bryce Dallas Howard était un sujet de conversation pour les dirigeants de studio pendant le tournage Monde jurassique. Depuis 2015, Howard a joué Claire Dearing dans le redémarrage de la trilogie Jurassic Park. Dans une interview avec Metro, Howard a révélé qu’il était question de lui demander de perdre du poids pour le film final, mais le réalisateur Colin Trevorrow a rapidement pris sa défense :

« Qu’est-ce que le fait d’être dans ce troisième film a permis, comment je dis ça, comment je dis ça, comment je dis ça…[I’ve] on m’a demandé de ne pas utiliser mon corps naturel au cinéma. Dans le troisième film, c’était en fait parce qu’il y avait tellement de femmes dans le casting, c’était quelque chose que Colin tenait beaucoup à me protéger… parce que la conversation revenait : « Nous devons demander à Bryce de perdre du poids. [Colin] était comme, ‘Il y a beaucoup de différents types de femmes sur cette planète et il y a beaucoup de différents types de femmes dans notre film.' »