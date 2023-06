Le directeur de John Wick déclare que la catégorie des cascades est enfin envisagée pour les Oscars

Chad Stahelskimetteur en scène et orchestrateur talentueux de l’actuel John Wick franchise cinématographique, n’a pas hésité à ce que ses réflexions sur les cascades soient sensiblement exclues de toutes les grandes cérémonies de remise des prix année après année, alors même que les cascades elles-mêmes exécutées sur les plateaux deviennent plus grandes et plus dangereuses. Bien que toutes les productions ne puissent certainement pas avoir les puissances emblématiques Tom Cruise ou Keanu Reeves à la barre, cela ne diminue en rien l’incroyable quantité de travail effectué par les équipes de cascadeurs qui a longtemps disparu sans recevoir de distinctions officielles. Cependant, la conversation que Stahelski et Reeves ont entamée a gagné du terrain au point que maintenant, des changements sont potentiellement en cours. Selon un rapport de Variety, Stahelski affirme que des pourparlers « incroyablement positifs » ont lieu à l’Académie en ce moment pour créer une catégorie officielle de cascades.

Alors que le genre du film d’action et de la télévision continue de croître et de se diversifier, de nombreux acteurs sont nettement plus confiants pour faire plus de leurs propres cascades, pour obtenir une véritable expérience avec leurs personnages représentés et bien sûr, avoir plus de leurs propres visages à l’écran. Deux des exemples les plus pertinents et les plus brillants en sont, bien sûr, Tom Cruise et Keanu Reeves. Cruise a longtemps été un point focal dans le genre d’action depuis le début du Mission impossible franchise en 1996 qui l’a transformé en une icône et un défenseur inlassable des cascades auto-exécutées dans le but de créer les plus grandes expériences possibles pour le grand écran. Il a repoussé les limites à maintes reprises, aucun réalisateur ne pensait que c’était possible, bien que Christopher McQuarrie ait clairement toute confiance, même derrière un peu de sueur nerveuse.

Pendant ce temps, Keanu Reeves a eu une transcendance plus unique dans sa carrière de star d’action. La matrice (1999) a aidé à faire de l’acteur le maître imparable des arts martiaux qu’il est aujourd’hui, et il l’a fait entrer à fond dans le John Wick des films qui ont indéniablement surpris tout le monde, public et critiques, avec leur style éloquent, leur esprit et les prouesses fascinantes de Reeves dans le combat au corps à corps. Alors que les fans cherchaient à placer Reeves sur un piédestal bien mérité en tant que l’une des plus grandes stars d’action du cinéma en ce moment, étant l’être humain miraculeusement humble qu’il est, Reeves met toujours ceux avec qui il travaille au premier plan, et le réalisateur Chad Stahelski bien sûr . Après s’être soulevés tout en continuant l’histoire de John Wick, ils croient tous les deux fermement en ce qui fait vraiment un film d’action glorieux, et c’est le travail de cascadeur prenant des risques effectué chaque jour sur le plateau. Stahelski lui-même a été un grand défenseur de donner une voix aux équipes de cascadeurs à l’Académie, leur permettant de gagner les récompenses qu’ils méritent à juste titre devant le public et de leur donner autant de temps que n’importe qui d’autre dans une équipe de production.







Stahelski dit que les pourparlers vont dans la bonne direction

Après que le réalisateur Stahelski ait passé une grande partie de la totalité John Wick: Chapitre 4 tournée de presse poussant à ce changement, il a finalement révélé dans une récente interview avec ComicBookMovie.com qu’il semble maintenant que le changement arrive effectivement à l’Académie. Ses proclamations publiques ont évidemment eu leur impact, et il a fait remarquer qu’il y a quelques mois, il a finalement pu se rendre à l’Académie avec un groupe de coordinateurs de cascades pour entamer des conversations sur la manière d’injecter une catégorie de cascades dans la programmation.

« Nous avons rencontré des membres de l’Académie et avons eu ces conversations, et, pour être honnête, cela n’a été qu’incroyablement positif, incroyablement instructif… Je pense que, pour la première fois, nous avons vraiment avancé. pour que cela se produise.

Il a cependant noté que même si les discussions sont en effet « incroyablement positives », elles sont toujours confrontées au défi de déterminer comment construire la catégorie, en termes de qui, dans une équipe de cascadeurs, se qualifie pour la ou les mentions élogieuses. Par exemple, étant donné que la production de John Wick avait trois coordinateurs de cascades différents, les trois recevraient-ils le même prix ?

« La question est, nous n’avons pas eu de véritables discussions sur la façon dont vous déterminez même ce qu’il faut récompenser … Comme est-ce pour la meilleure cascade? Est-ce la meilleure chorégraphie ? La meilleure séquence d’action ? Le meilleur ensemble de cascades ? Le coordinateur des cascades comprend-il ? Le gars qui fait le bâillon l’a compris ? Le chorégraphe d’arts martiaux ? La chorégraphie du combat ? Le doublé cascadeur ? Le directeur de la deuxième unité ? L’éditeur? Qui reçoit le prix? Ce sont toutes de grandes questions qui doivent juste être abordées par des personnes intelligentes des deux côtés, la communauté des cascadeurs et l’Académie.

Pendant que la conversation se poursuit, la production continue également John Wick: Chapitre 5qui comportera sans aucun doute un travail de cascade encore plus formidable que le précédent, et Wick enseignant une ou deux leçons à d’innombrables autres assassins indépendants.