Le directeur de John Wick 4 dit que le nouveau chien de Sequel a un grand rôle à jouer dans le film

La John Wick les films ont une longue histoire avec les chiens, une grande partie de la vie du personnage principal en tant qu’assassin dans les films étant provoquée par la mort d’un chiot acheté pour lui par sa défunte épouse. À présent, Jean mèche 4 est presque là, et tout comme les autres films de la franchise, il y a beaucoup d’action de chien impliquée. En effet, directeur Chad Stahelski dit récemment Collisionneur que le nouveau chien du quartier aura un grand rôle à jouer dans le dernier épisode du John Mèche saga, ce qui signifiait beaucoup de travail dans la formation des amis à quatre pattes.

« Eh bien, le [new] Le personnage du chien est une elle, mais nous avions, voyons, trois femelles et deux mâles pour former un chien ensemble, selon ce qu’était la cascade, le bâillon ou le jeu d’acteur. Cette fois, nous avons beaucoup appris de la dernière fois, mais nous voulions un peu plus de celui-ci dans les spécialités. Nous avons eu le chien, je pense que c’était un peu plus de cinq mois, pour travailler avec des acteurs et des cascades. C’est juste quand vous amenez les équipes de cascadeurs, et nous avons différentes équipes de cascadeurs sur celui-ci parce que c’est tellement plus grand, le chien est comme des amis. Vous devez apprendre à connaître vos amis. Donc, pour que le chien soit très joueur et sûr, et ait la confiance comme le ferait un humain, il doit passer du temps avec chaque cascadeur. Nous avons donc dû faire une rotation toutes les heures. L’un de nos 10 principaux gars de l’équipe de cascadeurs allait jouer. C’était son travail. Il devait aller jouer avec les chiens, se faire tacler par les chiens et jouer au Frisbee avec le chien. Donc, vous vous acclimatez à notre ami canin et c’est comme ça que nous avons commencé à le travailler.