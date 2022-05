Le directeur de Jason Lives dévoile des idées pour une Pamela Voorhees Friday the 13th Prequel

Le réalisateur de Jason Lives, Tom McLoughlin, et son partenaire d’écriture ont suffisamment de matériel pour une série limitée et une préquelle de Pamela Voorhees.

Tout a commencé avant qu’il ne soit la prunelle des yeux de sa mère, ou du moins c’est l’histoire Jason vit le réalisateur Tom McLoughlin aimerait raconter. À présent, la plupart des gens connaissent le favori des fans vendredi 13 La franchise a été engagée dans une bataille judiciaire sur des problèmes de droits sans véritable résolution satisfaisante pour une autre suite. Alors, comment McLoughlin peut-il transférer son histoire de rêve de la meurtrière Pamela Voorhees du papier au film sans marcher sur aucun de ces droits de franchise enchevêtrés?

McLoughlin a récemment partagé avec Bloody Disgusting que lui et son partenaire d’écriture James Sweet ont suffisamment de matériel pour créer une série limitée sur Pamela Voorhees et un jeune Jason. De plus, il a un scénario entier mis en place pour une Vendredi projet intitulé Journal de Pamela Voorhees.

Journal de Pamela Voorhees est décrit comme :

Une histoire qui se déroule dans l’Amérique centrale de l’après-guerre. Les gens sont incertains, ont peur de l’inconnu et ne font pas confiance. C’est le monde auquel Mme Voorhees et Jason doivent faire face. Dans la nuit du 13 juin 1946, Pamela, 16 ans, maltraitée, donne naissance à un garçon au visage défiguré et handicapé mental qu’elle nomme Jason. Au cours des dix prochaines années, nous voyons la vie douloureuse que cette mère célibataire rejetée doit survivre pour élever et protéger Jason, que la plupart de ces gens traitent comme un monstre. Son esprit psychopathe devient plus sombre, puis vengeur alors qu’elle tue brutalement tout détracteur de son fils. Ils passent ensuite à autre chose, Pamela fantasmant sur la recherche d’un endroit qui leur appartient vraiment.

Le film et la série limitée se terminent avec leur arrivée au Camp Crystal Lake le 19 mai 1956, et le reste appartient à l’histoire du fandom d’horreur. McLoughlin a expliqué que « Pamela’s Diary » donne un aperçu plus profond de ce qu’elle ressent, mettant en lumière ses pensées et ses projets psychopathes et sociopathes. Il voulait aussi l’aborder comme s’il s’agissait d’une histoire vraie sans aspects surnaturels. McLoughlin a ajouté qu’il y a aussi un aspect profondément troublant et effrayant de voir Jason comme un enfant qui regarde et peut-être apprendre des meurtres brutaux de sa mère. En fait, la préquelle pourrait expliquer la mentalité et le goût de Jason pour les tueries depuis que sa mère l’a averti :

« Si nous ne les tuons pas, Jason, ils continueront de faire du mal à d’autres personnes comme nous. Il n’y a pas de Dieu qui les punira. Seulement nous, Jason.

Avec de tels conseils, pas étonnant que Jason ne puisse pas poser la machette.





