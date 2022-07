Le directeur de Gremlins déclare que la conception du bébé Yoda du mandalorien a été «complètement volée» à Gizmo

Lorsque Le Mandalorien créée en 2019, la série révélée de « Baby Yoda » a été un sujet de discussion immédiat non seulement Guerres des étoiles fans mais apparemment tout le monde. Devenu une icône de la culture pop, Baby Yoda alias Grogu est devenu l’un des nouveaux les plus aimés. Guerres des étoiles personnages à rejoindre la franchise pendant des décennies, mais une personne qui n’est pas complètement d’accord avec la petite créature verte est Gremlins directeur Joe Dante.

Gremlins est toujours considéré comme un film presque parfait, une horreur fantastique qui a donné au monde un Mogwai mignon et câlin appelé Gizmo et des centaines de Gremlins visqueux et malfaisants qui ont l’intention de semer le chaos et la destruction, et son cadre de Noël l’a vu devenir un incontournable festif dans Programmes de télévision. Il est clair que Gizmo et Grogu ont un certain nombre de similitudes, avec de grandes oreilles pointues, de grands yeux et un vocabulaire de bruits mignons. Alors que Grogu s’inspire évidemment beaucoup de Guerres des étoiles icône Yoda, Dante croit qu’il y avait aussi beaucoup de conceptions de Grogu qui ont été « complètement volées » à Gremlins. Il a déclaré au San Francisco Chronicle :

« Je pense que la longévité de [the Gremlins films] est vraiment la clé de ce personnage [Gizmo], qui est essentiellement comme un bébé. Ce qui m’amène, bien sûr, au sujet de Baby Yoda, qui est complètement volé et qui est juste complètement copié. Sans vergogne, je pense. »

Tout comme beaucoup de gens compareront une marionnette grenouille de n’importe quelle description à Kermit, il peut y avoir des similitudes entre Gizmo et Grogu qui ne peuvent être niées, mais combien de cela a été «inspiré» par Gizmo et combien de coïncidences va toujours être en place pour débat.

Grogu pourrait avoir la même longévité que Gizmo

Ayant été pris dans le cœur du public, il y a clairement beaucoup d’amour pour Grogu, et il est probable que son Guerres des étoiles les apparitions sont loin d’être terminées. Comme Gremlins approche de son 40e anniversaire en 2024, le film est plus emblématique que jamais, et une nouvelle série animée, Gremlins : Les Secrets du Mogwai, est sur le point de frapper HBO Max. Même s’il a été constamment question de Gremlins 3 étant en développement, pour l’instant la franchise se lance dans le streaming télévisé, mais Joe Dante pense que la popularité de Gremlins a commencé avec l’expérience théâtrale. Il expliqua:





« Chaque fois que j’organise une projection de l’une de ces images, je demande toujours quand je la présente, ‘Levez la main – combien de personnes n’ont pas vu ces films ?’ Il y a toujours environ un tiers du public, généralement jeune, qui n’a pas vu les films », a admis le cinéaste. « Ils sont quelque peu différents des films ordinaires. Ils sont décalés d’une manière qui, je pense, est l’une des raisons pour lesquelles ils sont toujours populaires. Les gens de ma génération qui aimaient les films les aiment parce que ils les ont vus avec un public. J’ai vu ces images au fil des ans à plusieurs reprises dans le monde entier, et elles jouent toujours bien dans un théâtre bondé.

Gremlins : Les Secrets du Mogwai sera présenté en première sur HBO Max plus tard cette année, et Grogu reviendra l’année prochaine dans la troisième saison de Le Mandalorien sur Disney+.