Le directeur de GoldenEye et de Casino Royale, Martin Campbell, est prêt à diriger Bond 26

Après avoir redémarré avec succès la franchise James Bond à deux reprises, le réalisateur Martin Campbell dit qu’il est prêt à réessayer pour Lien 26. Dans l’état actuel des choses, le 25 Lier film, Pas le temps de mourir, devrait être publié cet automne après plusieurs retards. On sait également que le film servira d’aventure finale pour l’incarnation du super-espion par Daniel Craig, c’est-à-dire Lien 26 va très probablement redémarrer la franchise avec un tout nouvel acteur en tant qu’agent 007.

En 1995, Martin Campbell a présenté Pierce Brosnan comme le nouveau James Bond dans le film à succès Oeil doré. Brosnan continuerait à jouer le rôle emblématique dans trois suites, culminant avec 2002 Meurs un autre jour. La franchise a de nouveau fait appel à Campbell pour diriger Casino Royale après la retraite de Brosnan du rôle. Encore une fois, maintenant avec Craig comme une version différente de Bond, Campbell a relancé avec succès la série avec un tout nouvel acteur.

Maintenant, nous en sommes au point où Craig a déclaré qu’il avait définitivement fini de jouer James Bond. Aucun acteur n’a encore été nommé pour succéder à Craig dans James Bond 26, bien que de nombreux noms circulent dans le moulin à rumeurs, d’Henry Cavill à Idris Elba. Un réalisateur n’a pas encore été annoncé non plus, mais si Campbell obtenait l’offre, il serait intéressé par un redémarrage Lier encore une fois. Comme il l’a récemment dit sur The Collider Podcast :

« Oh ouais, j’y penserais certainement. J’aime faire Lier. Et aussi, les deux producteurs sont super de travailler avec. Vous avez à peu près carte blanche – tout le monde participe évidemment au script, et Casino J’ai eu Paul Haggis qui a fait un travail formidable avec le script. Il a fait le brouillon final. Mais il est agréable de travailler avec les deux producteurs, et ils n’interfèrent pas du tout s’ils pensent que vous êtes sur la bonne voie, et tout le reste, ils vous laissent simplement continuer. Ils vous soutiennent tout le long. C’est une expérience agréable. »

Les autres crédits de Campbell comprennent Le masque de Zorro, La Légende de Zorro, La lanterne Verte, et L’étranger. Il se prépare également à sortir son nouveau film Le protégé qui met en vedette Michael Keaton, Maggie Q, Robert Patrick et Samuel L. Jackson. Campbell a également réalisé le prochain thriller d’action Mémoire avec Liam Neeson et Guy Pearce.

Cary Fukunaga réalisé Pas le temps de mourir utilisant un scénario co-écrit avec Neal Purvis, Robert Wade et Phoebe Waller-Bridge. Aux côtés de Daniel Craig dans sa dernière performance en tant que James Bond, le film met également en vedette Rami Malek, Lea Seydoux, Lashana Lynch, Ben Whishaw, Naomie Harris, Christoph Waltz et Jeffrey Wright. En juillet, Craig a réitéré que ce serait la fin de sa carrière en tant que Bond.

« Nous avons commencé à en parler et je me suis dit: ‘Il y a peut-être une histoire que nous devons terminer ici – quelque chose que nous avons commencé dans Casino [Royale]. Quelque chose à voir avec Vesper, et Spectre, et quelque chose qui était lié, d’une certaine manière. Il a commencé à formuler. Et je me suis dit : ‘C’est parti’ », a déclaré Craig à Total Film. « Pour ce qui est de clore l’histoire, la boucle est bouclée maintenant. C’est émotionnellement satisfaisant. »

Pas le temps de mourir est prévu pour une sortie au Royaume-Uni le 30 septembre, suivi d’une sortie aux États-Unis le 8 octobre. Le dernier film de Campbell, Le protégé, sera publié par Lionsgate le 20 août. Cette nouvelle nous vient de Collider.

Sujets : James Bond