Le directeur de French Connection a ajouté une poursuite en voiture emblématique à la dernière minute pour apaiser le studio

Lorsque vous parlez du réalisateur légendaire, William Friedkin, son œuvre très variée incite les fans de ses films à déclarer leurs favoris, couvrant les genres de documentaires comme son film en petits groupes. Le peuple contre Paul Crumpà L’Exorciste, à son point de vue granuleux sur le NYPD et la ville dans son ensemble pendant une période tumultueuse avant la revitalisation de la ville. Cependant, vous auriez du mal à trouver un fan qui trouvera un défaut dans l’un de ses films les plus loués, La connexion française.

Le mois dernier, le film a célébré son 50e anniversaire, ayant été présenté en salles le 7 octobre 1971. Le film a joué Gene Hackman comme Jimmy ‘Popeye’ Doyle et Roy Scheider comme Buddy Russo, deux flics de New York du Bureau des stupéfiants qui tombent sur un travail de contrebande de drogue avec une connexion française. Le film était basé sur l’histoire vraie et sensationnelle des détectives réels Eddie Egan et Sonny Grosso. Et quand vous discutez de la vision granuleuse, sans coups de poing et sans fard de la ville, le refrain est que le film montrait qu’il s’agissait d’une ville jouant selon ses propres règles, avec une force de police débordée contournant les règles pour maintenir la paix couplée avec corruption sur la force rendant tout sauf impossible.

Pour mettre un point plus précis sur l’absence de règles et de graissage des paumes, Friedkin a révélé le mois dernier que la célèbre poursuite en voiture pour laquelle le film est connu avait été récompensée de 40 000 € et d’un billet aller simple pour la Jamaïque pour le responsable de la ville. qui a signé le permis. Ce qui est encore plus surprenant, c’est que la poursuite n’était dans le script qu’une semaine avant le début du tournage.

Friedkin explique : « Peu de temps avant que la 20th Century Fox n’approuve le film, Dick Zanuck, qui était à la tête de Fox, a déclaré: » Cela ressemble à un documentaire, et nous devons trouver quelque chose qui va le sortir de ce domaine. J’aime le style documentaire que vous avez réalisé, mais nous devons avoir autre chose ou cela ressemblera à un documentaire. Nous n’avons pas eu de poursuite une semaine avant de commencer, et mon producteur et moi avons décidé de faire une longue promenade à New York depuis un appartement que je louais à la 86e rue.

« Nous avons décidé de continuer à marcher dans différentes rues jusqu’à ce que [something] nous est venu à l’esprit. Et c’est ce qui s’est passé. Nous avons traversé 55 pâtés de maisons. Nous avons regardé tout ce qui se passait dans la ville – la fumée venant des rues, le grondement du métro sous nos pieds – et nous avons en quelque sorte craché la scène de poursuite. Je suis sorti et j’ai tourné cette scène que nous venions d’inventer en un après-midi. Il y a eu beaucoup d’accidents, beaucoup de choses auxquelles nous n’avons pas pensé, et c’est un miracle que personne n’ait été blessé. Je ne ferais pas ça aujourd’hui. C’était très dangereux. Je ne peux pas te dire combien. À un moment donné, nous étions dans la voiture à 90 milles à l’heure pendant 26 pâtés de maisons, et nous n’avons fait aucune attention aux feux verts ou rouges. Nous venons de faire exploser le trafic, comme vous pouvez le voir. »

C’est un spitball épique de l’après-midi. Au cours des près de 60 ans de réalisation de Friedkins, il a sauté les genres, enfreint les règles et innové avec des choix innovants et croisés dans ses films. Et il n’a pas encore fini. Son nouveau projet, Frankie Machine est un casting époustouflant avec des choix potentiels pour le rôle principal, notamment Matthew McConaughey et Walton Goggins. Frank Machianno, un tueur à gages à la retraite de la mafia de San Diego, alias Frankie Machine, pense qu’il n’est plus dans l’entreprise, mais il suppose à tort. Quelqu’un veut qu’il soit tué, mais avec son choix de carrière passé, il est difficile de restreindre le champ. J’ai déjà hâte ! Juste au cas où vous auriez besoin de le revoir, c’était une poursuite en voiture de dernière minute. Cette!

Sujets : La French Connection