Le directeur de Flash se souvient que Michael Keaton était ému par le retour de Batman

Bien que Batman ne soit peut-être pas le super-héros titulaire de Le flash, il sera certainement ce que de nombreux fans du public paient pour voir lorsque le film sortira cet été. Pendant des décennies, les fans ont réclamé que Michael Keaton revienne pour une autre tentative en tant que Batman, car l’acteur reste un favori dans le rôle des cinéphiles du monde entier. C’est grâce à Le flash que le retour se produira enfin, permettant à Keaton de se remettre dans le Batsuit une fois de plus. La sortie survient plus de trois décennies depuis qu’il a été vu pour la dernière fois en tant que Bruce Wayne dans la suite de 1992 Le retour de Batman.





Revisiter le rôle de Batman a permis à Keaton de se promener dans le passé, et cela a visiblement apporté de fortes émotions à l’acteur. Parlant avec IGN, Le flash directeur Andy Muschietti se souvenait de ce que c’était quand Keaton est arrivé pour la première fois sur le plateau de la Batcave, qui avait été construit pour ressembler exactement à ce qu’il était dans Homme chauve-souris et Le retour de Batman. Il était clair pour Muschietti, comme il l’explique, que le retour dans ce monde rendait Keaton très émotif. Muschetti se souvient également comment, à un moment donné, Keaton a demandé une photo de lui dans le Batsuit car il voulait la partager avec son petit-fils.

« Quand [Keaton] arrivé sur le plateau, la Batcave était déjà terminée et elle était allumée et tout. Il est resté comme ça [eyes wide] pendant un certain temps. Je ne voulais pas l’interrompre. Je voulais juste qu’il comprenne. Qui sait ce qui se passait là-bas ? Mais quelque chose se passait là-bas. C’était drôle parce qu’à un moment de la scène où nous l’avons tourné en costume complet, il a dit : ‘Pouvez-vous prendre une photo ? C’est pour mon petit-fils. C’était l’un de ces moments où il a vraiment montré qu’il y avait quelque chose à l’intérieur qui était très émouvant. »





The Flash ramène enfin Batman de Michael Keaton

Images de Warner Bros.

Andy Muschietti réalise Le flash sur un scénario de Christina Hodson. Parallèlement au retour de Keaton en tant que Batman, le film présente Ben Affleck dans un rôle plus limité en tant que sa propre version du super-héros maussade. Ezra Miller dirige le casting en plusieurs versions de Barry Allen, et le film met également en vedette Sasha Calle dans Supergirl, Michael Shannon dans le général Zod, Kiersey Clemons dans Iris West, Ron Livingston dans Henry Allen et Maribel Verdu dans Nora Allen.

Quant à savoir si cela signifie que nous verrons plus Keaton en tant que Batman à l’avenir, cela reste à voir. Il a été présenté dans Fille chauve-souris, mais ce projet a été abandonné une fois le tournage terminé, et rien n’indique que le film verra un jour le jour. Il y avait des rumeurs selon lesquelles Keaton était également sur le point de revenir pour un Batman au-delà adaptation qui a été annulée. Il est difficile de dire à quel point ces rapports étaient précis, mais en tout cas, on ne sait pas si et quand il y aura plus de Batman de Keaton après ce film.

Le flash sortira dans les salles de cinéma le 16 juin 2023.