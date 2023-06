Le directeur de Flash n’avait pas de plan B si Michael Keaton avait dit non à un retour de Batman

Le flash le réalisateur Andy Muschietti et la productrice Barbara Muschietti n’avaient pas de plan B Le retour de Batman étoile Michel Keaton ont dit «non» à reprendre le rôle de DC toutes ces années plus tard. S’adressant à Collider, les Muschietti ont révélé que, si Keaton n’avait pas été intéressé à remettre la cape et le capuchon, Le flash aurait fini complètement différent. Comme l’explique Barbara Muschietti…





« Nous n’aurions pas fait ce film. Nous n’aurions pas pu faire ce film tel qu’il est. Nous lui avons fait comprendre la première fois que nous nous sommes assis avec lui pour le déjeuner s’il avait dit non, cela aurait été une histoire complètement différente.

Avec la folie multiverselle à l’esprit, Andy Muschietti est intervenu, croyant que quelque part là-bas existe une version de Le flash sans Batman de Michael Keaton. Peut-être qu’il a la variante Batman de George Clooney à la place.

« Dans le multivers, il y a probablement une version de ce film sans Michael Keaton. »

Barbara suggère même que, si Keaton avait dit « non merci », les Muschietti n’auraient même pas été impliqués en disant « [Laughs] Mais nous n’étions pas attachés », Andy ajoutant « Quelque part dans le multivers ». Étant donné que Le flash a rencontré beaucoup plus de retards que la plupart, nous ne pouvons que nous demander si le film aurait jamais été diffusé sur grand écran si Keaton avait montré la porte aux Muschietti.

FILM VIDÉO DU JOURFAITES DÉFILER POUR CONTINUER AVEC LE CONTENU

CONNEXES: Le flash a encore beaucoup de surprises en magasin, honorera l’héritage de DC





Michael Keaton revient en tant que Batman après plus de 30 ans

Images de Warner Bros.

Heureusement, Michael Keaton était impatient de jouer à nouveau Batman, avec Le flash marquant le retour de l’acteur dans le monde de DC après plus de 30 ans. Et il est clair depuis le début que Le flash dépend beaucoup du retour de Batman de Keaton. Le marketing du film a mis l’accent sur le retour de son vieux Dark Knight, le personnage jouant un rôle majeur dans l’histoire et aidant Barry Allen à réparer le multivers. À un moment donné, il y avait même des plans en place pour que Keaton devienne le principal Batman de la DCU, apparaissant dans l’annulation Fille chauve-souris film et Aquaman et le royaume perdu.

Cependant, avec James Gunn et Peter Safran désormais aux commandes, ce ne sera plus le cas, avec Le flash Ce sera probablement la dernière fois que nous verrons Keaton se déguiser en The Caped Crusader.

Réalisé par Andy Muschietti d’après un scénario de Christina Hodson, Le flash trouve Barry Allen alias The Flash voyageant dans le temps pour empêcher le meurtre de sa mère. Au lieu de cela, il se retrouve piégé dans une réalité alternative et doit demander l’aide de son jeune moi, d’un Batman plus âgé et de la Supergirl naufragée kryptonienne afin de sauver ce monde du général Zod restauré et de retourner dans son univers.

Avec Ezra Miller dans Barry Allen alias The Flash aux côtés de Sasha Calle dans Supergirl, Michael Shannon dans le général Zod, Ron Livingston dans Henry Allen, Maribel Verdú dans Nora Allen, Kiersey Clemons dans Iris West, Antje Traue dans Faora-Ul et les deux Michael Keaton et Ben Affleck comme versions alternatives de Bruce Wayne/Batman, Le flash devrait sortir aux États-Unis le 16 juin 2023.