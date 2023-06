Le directeur de Flash dit que les éloges de Tom Cruise étaient un « boost de confiance »

Tom Croisièreacteur vétéran et roi du box-office, est un grand fan de Le flash. En mars, il avait été rapporté que Cruise, qui avait dominé le box-office l’année dernière avec la série théâtrale de Top Gun : Maverickavait réussi à attraper une première projection de Le flash quelques mois avant sa sortie en salles. Apparemment, Cruise avait tellement aimé le film qu’il a appelé le réalisateur Andy Muschietti pour le lui faire savoir. Selon ce rapport, l’appel est venu « à l’improviste » et consistait essentiellement en ce que Cruise disait comment Le flash était fondamentalement « tout ce que vous voulez dans un film ».

Dans une nouvelle interview avec GamesRadar, Muschietti confirme l’histoire de Tom Cruise, vérifiant que l’acteur l’avait appelé pour lui dire combien il aimait Le flash. Lorsqu’on lui a demandé si le fait que Cruise l’ait appelé au hasard avec de si grands éloges lui avait fait ressentir une pression supplémentaire, Muschietti a répondu que cela avait eu l’effet inverse, lui faisant savoir qu’ils avaient dû faire quelque chose de bien avec Le flash, d’autant plus que Cruise avait regardé le montage final à ce moment-là. Le fait que Stephen King fasse également l’éloge du film ajoute à ce sentiment, comme l’explique Muschietti :

« Si quoi que ce soit, [we got] plus de confiance dans ce que nous avons fait, parce que le film était terminé au moment où [Cruise and Stephen King] Je l’ai vu, donc c’était un regain de confiance au moins. »