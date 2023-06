Le directeur de Flash confirme l’existence d’une coupure de quatre heures

Il y a une coupe étendue de Le flash cela ajoute environ une heure et demie à la longue durée d’exécution du film de super-héros, et il y a une chance que les fans puissent le voir un jour. Maintenant à l’affiche dans les salles, Le flash est un film qui a mis de nombreuses années à faire son chemin vers le grand écran. Si vous sortez pour voir ce qui est devenu l’un des films les plus médiatisés de l’année, vous voudrez peut-être obtenir le gros pop-corn, car Le flash n’est en aucun cas un court métrage. Sa durée de fonctionnement est d’environ deux heures et 35 minutes.





Avant d’arriver à cette dernière exécution pour sa coupe théâtrale, cependant, Le flash a été réduit à quatre heures de post-production. De là, directeur Andy Muschietti encore besoin de retirer environ une heure et demie de séquences pour préparer la sortie en salles. Cela signifiait laisser beaucoup de séquences sur le sol de la salle de montage, mais en fin de compte, le réalisateur est beaucoup plus satisfait de la version qui est maintenant diffusée dans les salles. Cela dit, Muschietti n’est pas opposé à ce que les fans voient un jour la coupure de quatre heures.

« Peut-être », a déclaré Muschietti lorsqu’on lui a demandé si la coupe de quatre heures serait un jour diffusée publiquement, via Vanity Fair. « Je suis définitivement plus satisfait de cette version que de la version de quatre heures. »

Sur la façon dont la coupe a duré quatre heures à l’origine, le réalisateur a ajouté: « Vous êtes excité et vous commencez à improviser avec des acteurs, et tout à coup vous avez une scène qui a doublé la durée du scénario. »

Libérer la coupe Muschietti ?

Avant même d’arriver à la coupure de quatre heures, des modifications antérieures pour Le flash duraient jusqu’à cinq heures. Pour Muschietti, c’était « amusant » au début de voir tous les camées spéciaux et autres surprises se réunir, mais cela devient un problème quand on se rend compte que des heures de cette séquence doivent durer. Cela dit, il reste beaucoup de matériel « intéressant » sur le sol de la salle de montage, même si Muschietti estime que la coupe théâtrale a très bien fonctionné.

« Vous devez faire face au montage et dire : ‘D’accord, nous devons supprimer une heure et demie de ce film. Comment cela va-t-il se passer ?' », explique Muschietti. « Au bout de six mois, c’est amusant. Au début, c’est juste le chaos, et tout ce que vous commencez à faire est mal, vu avec le recul, car ce sont des essais et des erreurs. Vous essayez beaucoup de choses. »

Il poursuit : « Il y a beaucoup de choses dans le film qui sont dans la salle de montage, mais c’est vraiment la meilleure version du film… Certains [cut scenes] sont plus intéressants que d’autres. Beaucoup de choses sont des choses très cool, mais elles interfèrent en quelque sorte sur la propulsion, sur le rythme du film, ce que vous devez toujours avoir à l’esprit.

Le flashqui met en vedette Ezra Miller, Michael Keaton et Sasha Calle, joue maintenant dans les salles de cinéma.