Le directeur de Flash Andy Muschietti serait à bord pour diriger le redémarrage de Batman pour DCU

Après des semaines de rumeurs, il a apparemment été confirmé que Le flash le réalisateur Andy Muschietti reviendra à la DCU pour diriger le prochain Homme chauve-souris film, Les braves et les audacieux. Alors que la confirmation officielle est toujours en attente, One Take News aurait « confirmé avec plusieurs sources » que Muschietti dirigera le dernier redémarrage de The Dark Knight, dans un mouvement qui a été taquiné à la fois par le cinéaste lui-même et le co-chef de DC Studios James Gunn .





L’idée du suivi de Muschietti Le flash avec Les braves et les audacieux fait l’objet de nombreuses discussions depuis un certain temps maintenant, le réalisateur jouant les choses timidement lorsqu’on lui a demandé directement s’il jouerait un rôle dans le premier chapitre de la DCU recalibrée de James Gunn et Peter Safran. « Je ne peux pas en parler… pour le moment », a-t-il récemment répondu. Outre The Flash, Muschietti est surtout connu pour les tubes d’horreur Il, Ça Chapitre Deuxet Maman.

James Gunn, quant à lui, n’a fait que louer le travail de Muschietti sur Le flashl’appelant « probablement l’un des plus grands films de super-héros jamais réalisés » en février et déclarant même que « Andy va faire encore plus de choses pour nous ».

Les braves et les audacieux fera partie du nouveau chapitre un de la DCU : Dieux et monstres. En commençant par le Superman redémarrer, Superman : Héritagele reste du chapitre consistera en L’autorité, Les braves et les audacieux, Supergirl : la femme de demain, et Chose des maraissur grand écran, avec d’autres projets qui devraient être annoncés ultérieurement.

Bien que les détails restent en grande partie secrets, Les braves et les audacieux commencera à présenter la Bat-Family et se concentrera sur Bruce Wayne et son fils Damian Wayne, qui est maintenant devenu Robin. Gunn a depuis décrit le film comme étant une « étrange histoire de père et fils » sur le duo de super-héros. Le premier chapitre : Dieux et monstres débutera avec Superman : Héritagedont la sortie est prévue le 11 juillet 2025.

Andy Muschietti réalisera d’abord deux versions de Batman dans The Flash

Avant d’explorer la relation entre Batman et son fils, le réalisateur Andy Muschietti abordera d’abord deux versions de The Caped Crusader dans Le flash. Les mondes vont entrer en collision Le flash lorsque le super-héros utilise ses pouvoirs pour voyager dans le temps pour changer les événements du passé. Cependant, lorsque sa tentative de sauver sa famille modifie par inadvertance l’avenir, il se retrouve piégé dans une réalité dans laquelle le général Zod est revenu, menaçant l’anéantissement. En l’absence d’autres super-héros vers qui se tourner, le Flash cherche à faire sortir un Batman très différent de sa retraite et à sauver un Kryptonien emprisonné – bien que ce ne soit pas celui qu’il recherche.

Le flash ramènera Ben Affleck et Michael Keaton en tant que versions alternatives de Batman, avec Ezra Miller reprenant le rôle de Barry Allen alias The Flash aux côtés de Sasha Calle en tant que Kara Zor-El alias Supergirl, Michael Shannon en tant que général Zod, Ron Livingston en tant que Henry Allen, Maribel Verdú dans Nora Allen, Kiersey Clemons dans Iris West et Antje Traue dans Faora-Ul, le film promettant également de nombreux camées qui plairont à la foule.

Après des années et des années de retard, Le flash devrait maintenant sortir aux États-Unis le 16 juin.