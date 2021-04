Le directeur de F9 taquine le retour de Hobbs & Shaw dans la franchise Fast and Furious

le Rapide furieux La franchise est l’une des adresses IP les plus lucratives d’Hollywood et a même créé une retombée réussie avec le Hobbs et Shaw film avec Dwayne Johnson et Jason Statham en tant que personnages titulaires. Maintenant que les films Fast & Furious se terminent, avec une trilogie finale de films prévue, les fans veulent savoir si Luke Hobbs et Deckard Shaw reviendront dans la franchise qui a créé leurs personnages en premier lieu pour un dernier hourra. Le directeur de F9, Le juge Lin, qui supervise également le développement de la trilogie finale, a déclaré à Deadline que Hobbs et Shaw faisaient toujours partie de la Rapide furieux famille.

« Je ne les ai jamais vraiment considérés comme partis, tu sais? Pour moi, ils sont toujours dans cet univers; ils font partie de cette famille. Quoi que nous fassions, chaque fois que nous parlons du prochain chapitre, je n’ai jamais l’impression de l’avoir toutes les restrictions, donc je suis excité pour ce que nous construisons, et alors que nous arrivons à ce genre de dernier chapitre de cette saga, je pense que je suis ravi de revoir … discussion. »

Famille ou pas, la question de savoir si Hobbs & Shaw, en particulier Hobbs, reviendra Rapide furieux est plus compliqué que de simplement aligner les horaires de tournage des acteurs. Depuis longtemps, on sait que Johnson a eu des problèmes majeurs avec Vin Diesel, qui joue Dominic Toretto, le leader de l’ensemble Rapide furieux saga. Les choses sont devenues si mauvaises que pendant le tournage de Le destin des furieux, Johnson a publié une publication sur Instagram qui a jeté une ombre majeure sur Diesel.

« Mes co-stars féminines sont toujours incroyables et je les adore. Mes co-stars masculines, cependant, sont une histoire différente. Certains se comportent comme des hommes debout et de vrais professionnels, tandis que d’autres ne le font pas. Ceux qui ne le font pas ‘ De toute façon, il y a trop de poule pour faire quoi que ce soit. Candy ânes. Quand vous regardez ce film en avril prochain et il semble que je ne joue pas dans certaines de ces scènes et que mon sang est en train de bouillir – vous avez raison . «

Pour sa part, Diesel a été plus diplomate à propos de la querelle Fast and Furious, déclarant en 2017 que: «Je ne pense pas que le monde se rende vraiment compte à quel point nous sommes proches, d’une manière étrange. Je pense que certaines choses peuvent être soufflées. proportion. Je ne pense pas que c’était son intention. Je sais qu’il apprécie combien je travaille [for] cette franchise. Chez moi, c’est l’oncle Dwayne. «

Le mauvais sang semblait avoir finalement été mis au repos avec la sortie de Hobbs et Shaw, ce que Diesel a publiquement salué et soutenu. En retour, Johnson a remercié Diesel dans un post Instagram et a laissé entendre que Hobbs pourrait en effet rencontrer à nouveau Dom à l’écran à un moment donné.

«Enfin, mais non des moindres, je tiens à remercier frère Vin [Diesel] pour votre soutien à Hobbs & Shaw. Mon objectif a toujours été, toutes ces années, d’entrer dans le monde de Fast & Furious et d’aider à élever la franchise de toutes les manières possibles. Et bien sûr, tous les chemins mènent à une chose. Je te verrai bientôt, Toretto. «

Réalisé par Justin Lin, F9 stars Vin Diesel, Michelle Rodriguez, Tyrese Gibson, Chris « Ludacris » Bridges, John Cena, Nathalie Emmanuel, Jordana Brewster, Sung Kang, Helen Mirren, Kurt Russell et Charlize Theron. Le film arrive dans les salles le 25 juin. Cette nouvelle arrive de Deadline.

Sujets: Fast and Furious 9, Fast and Furious, Hobbs et Shaw