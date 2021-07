Le directeur de F9 taquine le retour de Hobbs et Shaw dans Fast & Furious 10

F9 se prépare actuellement à déchirer à nouveau le grand écran avec toutes sortes de manigances explosives et énergivores, et le réalisateur Justin Lin ne peut s’empêcher de se tourner vers l’avenir de la franchise. Taquiner le retour de plusieurs personnages préférés des fans, dont Hobbs et Shaw. Joués par le duo de héros d’action Dwayne Johnson et Jason Statham, Hobbs et Shaw n’ont pas été vus depuis qu’ils ont dirigé leur propre spin-off en 2019, mais Lin espère que le public verra leurs têtes brillantes illuminer l’écran une fois de plus avant le Rapide et furieux la saga est terminée, et ce sera très probablement dans Fast & Furious 10.

« Je pense que cela a toujours été notre approche … Tant de conversations que j’ai portent sur des personnages qui ne sont même pas là, mais qui, de toute évidence, vivent et respirent dans cet univers. Sur celui-ci, quand je suis venu De retour, je pensais beaucoup à Hobbs et Shaw, et à tous les autres personnages. Je ne pense jamais à eux comme étant partis, c’est sûr. «

Clairement, quelque chose à propos F9 Lin pensait à Hobbs et Shaw. C’est peut-être le fait que la franchise prendra bientôt fin, le neuvième film étant considéré comme le premier d’une trilogie concluante. Ou peut-être était-ce la résurrection de Sung Kang en tant que Han, qui a amené Lin à se demander ce que Shaw, et par association Hobbs, faisaient de nos jours. Quoi qu’il en soit, Lin veut les ramener, et c’est quelque chose qui Rapide et furieux les fans aimeraient sûrement voir.

Quelqu’un d’autre qui aimerait voir Hobbs et Shaw revenir est Jason Statham, qui a récemment déclaré qu’il aimerait revenir pour la finale de la franchise. « J’adorerais revenir pour ces deux films », a déclaré Statham. « C’est génial de travailler avec Vin et tous les autres personnages, je me suis fait de bons amis sur ce film, et j’aime vraiment la franchise de films elle-même. Je pense que c’est un succès mondial pour toutes les bonnes raisons. Faire partie de c’est juste un grand privilège. Donc s’ils me veulent dans les prochains, je serai là.

C’est loin d’être la première fois que Lin taquine le retour du couple en train de se chamailler, affirmant plus tôt cette année qu’il « ne les a jamais vraiment considérés comme partis, vous savez? Pour moi, ils sont toujours dans cet univers; ils font partie de cette famille. Quoi que nous fassions, chaque fois que nous parlons du prochain chapitre, je n’ai jamais l’impression d’avoir des restrictions, donc je suis excité pour ce que nous construisons, et comme nous arrivons à ce genre de chapitre final de cette saga, je pense que je suis ravi de revoir … n’importe quel personnage, dans n’importe quelle situation, est sujet à discussion. »

F9 reprend après les événements de Le destin des furieux et trouve Dominic Toretto et sa famille forcés d’affronter le jeune frère de Dom, Jakob, un assassin mortel, qui travaille avec leur vieil ennemi Cipher, et qui tient une vendetta personnelle contre Dominic. Le réalisateur Justin Lin revient à la barre du neuvième volet, après avoir co-écrit le scénario avec Daniel Casey. Le casting de soutien retrouve plusieurs visages familiers, dont Vin Diesel, Michelle Rodriguez, Tyrese Gibson, Chris « Ludacris » Bridges, John Cena, Jordana Brewster, Nathalie Emmanuel, Sung Kang, Michael Rooker, Helen Mirren, Kurt Russell et Charlize Theron.

F9 devrait sortir aux États-Unis le 25 juin 2021, après avoir déjà été publié sur plusieurs marchés internationaux, dont Hong Kong et la Corée du Sud en mai de cette année. Le film s’est déjà avéré être un énorme succès, rapportant jusqu’à présent plus de 270 millions de dollars dans le monde, et a été salué pour ses décors absurdes. Cela nous vient de Cinemablend.