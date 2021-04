Le directeur de F9 confirme que Brian O’Conner est vivant et fait toujours partie de l’univers Fast & Furious

La plus grande tragédie à s’abattre sur le Rapide furieux La franchise était la mort de l’acteur Paul Walker, qui s’était fait aimer des fans de la série dans le rôle de Brian O’Conner. Après le décès de Walker, son personnage a été officieusement retiré du cinéma. La bande-annonce pour F9 a brièvement montré le personnage principal de Vin Diesel, Dominic Toretto, en train de regarder des images de Brian avec son enfant. Dans une interview avec EW, le réalisateur de Fast & Furious 9, Justin Lin, a confirmé que Brian est toujours en vie et qu’il aura un rôle à jouer dans la trilogie finale prévue de Rapide furieux films.

« Oui, c’est un problème constant et je veux toujours être très respectueux. Le fait que Brian O’Conner soit toujours vivant dans cet univers doit être reconnu. Nous traitons F9 comme le premier film du dernier chapitre. , et à un moment donné, c’est quelque chose auquel je pense et comment nous pouvons vraiment montrer sa présence, mais de manière respectueuse. Donc, c’est toujours en cours. J’ai l’impression que dans 9 nous l’avons fait d’une manière qui me plaît, mais , alors que nous essayons de conclure la saga, c’est une chose à laquelle je continuerai toujours de réfléchir. «

La question de savoir ce que faire d’un rôle après le décès de l’acteur qui l’a rendu célèbre est une question avec laquelle les franchises se débattent depuis longtemps, depuis Panthère noire à Rapide et furieux. L’apparition finale de Walker dans la dernière série était en Furieux 7, où Dom et Brian se font leurs adieux sur la route avant de partir dans des directions différentes. Un acteur a été embauché pour représenter Walker dans la scène avec le visage de l’acteur décédé superposé numériquement plus tard.

Il reste à voir si une méthode similaire sera utilisée quand et si Brian revient au Rapide furieux famille dans les prochains épisodes de la série. Pour l’instant, F9 est sur le point de présenter John Cena dans le rôle de Jakob Toretto, le frère cadet de Dom. Dans une interview précédente, Vin Diesel avait déclaré qu’il avait l’impression que le casting de Cena dans le film avait été arrangé par Walker lui-même.

«Je me souviens que John Cena était entré dans ce sanctuaire Dom que j’avais où j’allais en quelque sorte méditer et m’entraîner et commencer à entrer dans cet état d’esprit Dom. Et je me souviens que John est venu et … appeler ça fou, mais je me souviens se sentir comme si Pablo, Paul Walker, l’avait envoyé. Je me souviens avoir parlé à Justin cette nuit-là et lui avoir dit: ‘Mon instinct et mon cœur ont l’impression que cela devait être.’ «

Réalisé par Justin Lin, F9 présente une distribution principale composée de Vin Diesel, Michelle Rodriguez, Tyrese Gibson, Chris « Ludacris » Bridges, John Cena, Nathalie Emmanuel, Jordana Brewster, Sung Kang, Helen Mirren, Kurt Russell et Charlize Theron. Après une série de retards de plus d’un an, le film devrait arriver dans les salles le 25 juin. Cette nouvelle provient de Entertainment Weekly.

Sujets: Fast and Furious 9, Fast and Furious