Le directeur de F9 a consulté des scientifiques très confus au sujet de la mise en place de la franchise dans l’espace

Ils l’ont fait. Ils l’ont fait. Après des années de fans en plaisantant sur le fait que le seul moyen Rapide furieux La franchise pour surpasser ses précédentes cascades exagérées et défiant la logique était d’aller littéralement dans l’espace, la bande-annonce de Fast & Furious 9 a révélé que le joyeux équipage de drag-racers de Dominic Toretto devenus des agents secrets du gouvernement ira effectivement dans l’espace. dans ce film.

Justin Lin, qui revient à diriger un Rapide furieux film après avoir quitté la série il y a quelque temps, a révélé dans une interview avec THR qu’il avait consulté de vrais scientifiques pour rendre crédibles les scènes d’action spatiale, et ses consultants étaient tout aussi déconcertés que les fans.

« Je suis au téléphone avec des scientifiques, j’apprends sur le carburant et la physique. C’était génial, d’avoir les scientifiques de l’autre ligne qui disent: ‘Attendez, quoi? Qu’est-ce que vous essayez de faire?’ Je l’aime. »

Bien sûr, le Rapide furieux La franchise a prouvé que le public peut avoir tellement de plaisir à regarder un film d’action ridiculement exagéré que les incohérences logiques n’ont plus d’importance. En plus de pouvoir regarder Dom et son équipage frapper éventuellement une espèce extraterrestre dans la bouche dans l’espace, F9 mettra également en vedette le retour triomphant du personnage favori des fans, Han.

Le personnage a fait partie de la série avant même Vin Diesel alors que Dom est entré en scène. C’est pourquoi les fans ont été choqués lorsque Deckard Shaw, le nouveau Rapide furieux méchant joué par Jason Statham, apparemment tué Han hors écran.

Pour ajouter l’insulte à la blessure, les films ultérieurs ont fait de Shaw devenu l’un des bons gars, obtenant même sa propre série dérivée, Hobbs et Shaw. Les fans ont lancé une campagne en ligne #JusticeForHan pour s’assurer que la franchise honore Han de manière appropriée. Dans une interview précédente, Lin avait révélé qu’il se sentait lui-même profondément engagé à faire en sorte que justice soit effectivement rendue à l’égard de Han.

« Han signifie tellement pour moi parce qu’il était un personnage avant Fast & Furious. Quelqu’un m’a posé des questions sur Han et [Deckard] Shaw. J’étais comme: ‘Attendez, quoi? Shaw est au barbecue à 8 heures? [laughs] Vraiment, j’étais tellement confus. L’une des principales raisons de revenir était que j’avais l’impression que nous devions corriger quelque chose. «

La bande-annonce pour F9 a confirmé que Han est de retour, et plus dur à cuire que jamais, abattant rapidement plusieurs ennemis avec un fusil de sniper. Le nouveau venu Jakob, le frère cadet de Dom, qui déteste l’ensemble Rapide furieux l’équipage, et complote avec Cipher, le principal méchant joué par Charlize Theron pour les éliminer. Ce que tout cela a à voir avec le fait d’aller dans l’espace n’a pas encore été révélé, mais tant que la séquence est suffisamment épique, les fans ne se soucieront pas vraiment des raisons.

Réalisé par Justin Lin, F9 stars Vin Diesel, Michelle Rodriguez, Tyrese Gibson, Chris « Ludacris » Bridges, John Cena, Nathalie Emmanuel, Jordana Brewster, Sung Kang, Helen Mirren, Kurt Russell et Charlize Theron. Le film arrive en salles le 25 juin. Cette nouvelle vient du Hollywood Reporter.

