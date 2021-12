Le directeur de Endgame dit que Tom Holland est le nouveau Robert Downey Jr du MCU.

S’exprimant lors de la première de Spider-Man: No Way Home, Joe Russo a déclaré qu’il pensait que la Hollande avait repris le flambeau laissé par Downey Jr.

Pendant longtemps, Robert Downey Jr. était le cœur du MCU, ayant introduit le MCU en 2008 avec Homme de fer, a encadré Spider-Man de Tom Holland et s’est finalement sacrifié pour sauver la planète entière dans la bataille finale contre Thanos. Avec Downey Jr. et Tony Stark maintenant partis, Avengers : Fin de partie le réalisateur Joe Russo a déclaré qu’il pensait que la Hollande était désormais l’acteur principal de l’avenir du MCU, et compte tenu de l’attention Spider-Man : Pas de chemin à la maison devient, vous auriez du mal à être en désaccord.

Lors de la première de la troisième sortie solo de Holland en tant que Spider-Man, Russo a expliqué qu’il avait toujours eu le sentiment que Holland assumerait à un moment donné le rôle important que Downey Jr. jouait dans l’image globale du MCU. Lors de l’événement, il a expliqué ses pensées à ComicBook.com:

« La raison pour laquelle il l’a choisi était qu’il était un acteur vraiment dynamique et charismatique. Il a capturé l’essence de Peter Parker pour nous, cette version jeune, drôle, sarcastique, charmante, vulnérable de Peter Parker que j’ai connue en grandissant et en lisant les bandes dessinées. Donc, je l’ai dit il n’y a pas si longtemps, mais j’ai vraiment l’impression qu’il a repris le flambeau en tant que sorte d’âme de l’univers Marvel, le noyau émotionnel de celui-ci. Le public a vécu beaucoup de choses avec son personnage. Je pense qu’ils se sentent très émotionnellement liés à son personnage et nous voici dans un film gigantesque et culminant pour la série Home.

Spider-Man a toujours été le personnage le plus visuellement emblématique de Marvel, apparaissant sur plus de marchandises que tout autre héros de bande dessinée que la société a à offrir, mais lorsqu’il s’agit de présenter le personnage à l’écran, son histoire a été un peu mouvementée. Des téléfilms à petit budget de la fin des années 70 et du début des années 80, aux sorties cinéma bien reçues de l’ère Sam Raimi avec Tobey Maguire, et au passage d’Andrew Garfield dans L’incroyable homme-araignée Duologie, il y a eu des succès et des échecs dans tous les domaines et il a été difficile de donner au web-slinger toute sorte de longévité avec le même acteur dans le rôle.

L’introduction de Tom Holland en tant que Spider-Man est intervenue seulement deux ans après celle d’Andrew Garfield L’incroyable Spider-Man 2 n’a pas réussi à atteindre le but et a vu cela la fin de sa course en tant que Peter Parker, mais faisant partie de la distribution d’ensemble de Captain America : guerre civile Cela signifiait que la nouvelle version beaucoup plus jeune de Holland sur le personnage avait le temps de se développer sans que toute l’attention se concentrait sur lui. Par le temps Retrouvailles de Spider-Man arrivé un an plus tard, les fans avaient déjà l’impression de savoir qui était le nouveau Spider-Man et le film avait l’avantage supplémentaire de présenter également Robert Downey Jr. dans le rôle de Tony Stark, ainsi que Happy Hogan de Jon Favreau et Gwyneth Paltrow dans le rôle de Pepper Potts, faisant il semble encore une fois que cette version de Peter Parker faisait partie de quelque chose de plus grand.





Avec Peter Parker forcé de contempler son avenir à la suite de la mort de Tony Stark, Spider-Man : loin de chez soi vu le personnage évoluer en un Avenger tout à fait capable de jouer en solo, et c’est ce qui nous a conduit là où nous en sommes maintenant avec Spider-Man au bord de la plus grande aventure de sa vie dans Spider-Man : No Way Home, et malgré les premières rumeurs selon lesquelles il s’agirait du propre Endgame de Peter Parker, il ne fait aucun doute que nous le reverrons dans le futur du MCU.





