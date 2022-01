Le directeur de  »Elder Ring » révèle combien de temps il faut pour terminer le jeu

Dans une interview pour le »Taipei Game Show 2022 », Yasuhiro Kitao, l’un des producteurs du prochain jeu de À partir du logiciel, » Anneau des Anciens », a révélé combien de temps il faudra aux joueurs pour terminer l’histoire principale dans ce monde médiéval et fantastique. Le moment clé pour terminer le jeu, en mettant de côté toutes ces quêtes secondaires et en prenant des quêtes qui traitent de l’histoire principale, sera autour du 30 heures. Ce laps de temps s’apparente à des jeux d’entreprise tels que Sekiro : Shadow Die Twitce et Bloodborne, qui ont une durée similaire.

Kitao a poursuivi en disant: « Le jeu dans son ensemble est assez massif, contenant plusieurs dizaines d’heures de jeu supplémentaires, mais si nous ne parlons que du chemin principal, cela ne devrait pas prendre beaucoup plus de temps. » Kitao a également déclaré qu’il n’est pas nécessairement destiné aux joueurs de terminer l’intégralité du jeu en une seule fois et qu’il est « techniquement impossible d’atteindre 100% » en une seule partie. Les histoires de branchement et les fins alternatives ont été une touche clé dans les jeux de FromSoftware, donc les joueurs devront commencer une nouvelle sauvegarde ou continuer avec Nouveau jeu plus pour voir tout ce que le jeu a à offrir.

»Elder Ring » récompensera la rejouabilité du joueur, l’amenant à affronter des boss de plus en plus puissants, ainsi qu’à recommencer l’aventure avec l’équipe qui a déjà gagné lors de sa première partie, face au mode New Game Plus, qui propose la même expérience, mais avec une difficulté plus élevée.

Étant l’un des jeux les plus attendus de 2022, tout comme God Of War : Ragnarok et Horizon Forbidden West, Elder Ring a été annoncé en 2019 et se déroule dans le royaume fictif de Lands Between, où les joueurs prendront le contrôle d’un The Ternished. Directeur du jeu et vétéran de FromSoftware, Hidetaka Miyazaki, a demandé à George RR Martin de créer la trame de fond générale du jeu et la connexion des objets. Alors qu’Elden Ring est fortement inspiré de la mythologie nordique, Miyazaki cite également la série. Le seigneur des anneaux et le champion éternel comme ses principales influences.