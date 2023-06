Le directeur de Day Shift propose une suite, Night Shift, à Netflix

Le réalisateur JJ Perry est impatient de retourner dans le monde de la chasse aux vampires et de la vie de famille dans une suite du film d’action Netflix, Quart de jour. Lors d’une apparition sur la chaîne YouTube Corridor Crew, Perry a révélé qu’il était actuellement en discussion avec la plateforme de streaming au sujet d’une suite, qui, selon lui, s’intitulera Ronde de nuitet a récemment lancé le projet.





« Nous espérons faire Night Shift. Nous venons de publier ce pitch, nous espérons avoir l’écrivain qui a fait John Wick 4. »

L’artiste martial et cascadeur devenu cinéaste espère clairement que Ronde de nuit obtiendra le feu vert et prévoit d’amener l’écrivain derrière la récente épopée d’action John Wick: Chapitre 4, Michael Finch, dans la mêlée. Finch a fait équipe avec Quart de jour co-scénariste Shay Hatten pour le quatrième John Wick sortie, et avec John Wick: Chapitre 4 le réalisateur Chad Stahelski devrait revenir en tant que producteur le Ronde de nuitPerry espère clairement emballer la suite avec autant de John Wick aluns que possible.

FILM VIDÉO DU JOURFAITES DÉFILER POUR CONTINUER AVEC LE CONTENU

Atterrir sur Netflix l’année dernière, Quart de jour est dirigé par Jamie Foxx en tant que père col bleu travailleur qui veut juste offrir une bonne vie à sa fille à l’esprit vif. Alors qu’il effectue un travail banal de nettoyage de piscine dans la vallée de San Fernando, ce n’est qu’une façade pour sa véritable source de revenus, chasser et tuer des vampires dans le cadre d’une Union internationale de chasseurs de vampires.

Lorsque le chasseur de vampires de Los Angeles apprend qu’il a une semaine pour trouver l’argent nécessaire pour payer les frais de scolarité et les appareils dentaires de son enfant, Foxx doit faire des heures supplémentaires pour gagner les fonds dont il a désespérément besoin. Ne vous méprenez pas, essayer de gagner sa vie ces jours-ci pourrait bien le tuer.





Day Shift pourrait engendrer plusieurs suites

Netflix

Alors que le premier Quart de jour a reçu des critiques mitigées, la sortie du chasseur de vampires est mûre pour l’expansion, le producteur Chad Stahelski révélant qu’il a maintenant trois idées qui pourraient fonctionner comme Quart de jour des suites avec « deux sur papier déjà prêts à partir ». Non seulement il a déjà plusieurs idées en tête qui construiraient Quart de jour dans une franchise d’action à part entière, Stahelski pense également que le premier réalisateur JJ Perry « peut s’améliorer » avec le couple espérant avoir la chance de « construire sur cette idée originale avec plus de sang, de sueur et de larmes ».

Détails de ce que Perry a prévu Ronde de nuit restent secrets, mais la première sortie laisse beaucoup de fils pendants qui seront sans doute repris. La star Jamie Foxx, quant à elle, a récemment souffert d’une urgence médicale non précisée, alors espérons que l’acteur oscarisé pourra revenir.

Réalisé par JJ Perry, et avec de John Wick Chad Stahelski à bord en tant que producteur, Quart de jour met en vedette Dave Franco (Maintenant tu me vois, l’artiste du désastre), Snoop Dogg (Bones, le film de Bob l’éponge : L’éponge en fuite), Scott Adkins (Homme accidenté), Meagan Bon (Chasseur de monstre), Karla Souza (Comment s’en tirer avec un meurtre), Éric Lange (Narcos), Sion Broadnax (Jour de houx), Natasha Liu Bordizzo (La société), Olivier Masucci (L’essaim), Steve Howey (Éhonté), et CS Lee (Dextre) aux côtés de Jamie Foxx.

Quart de jour est disponible en streaming sur Netflix.