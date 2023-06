Le directeur de Casino Royale explique pourquoi Henry Cavill n’a pas été choisi pour James Bond

Le sorceleur étoile Henri Cavill a longtemps été un choix de casting fantastique préféré des fans pour le rôle de James Bond, et l’acteur était même en lice pour le rôle dans le film de 2006 Casino Royale. Cavill a parlé de son audition dans le passé, suggérant que la raison pour laquelle il n’a pas été choisi était peut-être parce qu’il n’était pas assez en forme à l’époque pour regarder le rôle de manière convaincante. Directeur Martin Campbellqui a également dirigé Oeil doré avec Pierce Brosnan, réfute cela dans une nouvelle interview avec Express, révélant qu’il n’y avait rien de mal avec l’apparence de Cavill ou son jeu – il était tout simplement trop jeune pour le rôle.







« Il avait fière allure lors de l’audition », se souvient Campbell. « Son jeu était formidable. Et regardez, si Daniel n’existait pas, Henry aurait fait un excellent Bond. Il avait l’air génial, il était en pleine forme physique… très beau, très ciselé. Il avait juste l’air un peu jeune à l’époque. alors. »

Sans choix de casting annoncé pour Lien 26, il est théoriquement possible que Cavill puisse encore jouer le rôle de James Bond pour le prochain film de la série, maintenant qu’il est beaucoup plus âgé. Mais est-ce que l’homme de 40 ans maintenant trop vieux pour le rôle, le mettant ironiquement hors course pour la raison opposée cette fois ? Peut-être, comme le suggère Campbell, étant donné combien de temps les producteurs veulent garder leurs acteurs Bond dans la franchise.

« Au moment où Daniel est arrivé à [No Time to Die] vraiment il était à un âge où un de plus aurait été trop vieux pour lui », explique le réalisateur. « Je pense qu’ils s’engagent pour trois Obligations, je n’en suis pas absolument sûr à 100 %. Je sais avec Pierce [Brosnan] il a dû signer à trois quand nous l’avons fait. Alors ça va prendre, quoi, six ans de ta vie peut-être ? Je soupçonne Daniel [had] la même affaire. Et le prochain devra faire ça. »

Campbell a ajouté: « Henry a 40 ans, donc au moment où il aura terminé le troisième, il aura 50 ans et tout ce qui va au-delà, c’est deux, trois ans par Lier. Il est en forme, Henry, c’est un type bien. Il a très bien réussi l’audition, mais ironiquement, il était trop jeune.

Qui deviendra le prochain James Bond ?

Il est inévitable qu’un 26e James Bond Le film sortira, mais depuis que Daniel Craig a pris sa retraite, aucun nouveau nom n’a été annoncé pour le remplacer. Il n’y a apparemment pas eu d’urgence à faire le prochain film, et jusqu’à ce qu’une annonce officielle vienne, les fans continueront à offrir leurs suggestions. Le moulin à rumeurs continuera certainement de tourner avec différents noms qui auraient été considérés pour le rôle ces derniers mois, tels que Aaron Taylor-Johnson, Idris Elba, Tom Hiddleston et Taron Egerton, entre autres.

Pendant ce temps, Cavill vise sa prochaine grande franchise. Après sa sortie de Le sorceleurun spectacle dans lequel il sera vu une dernière fois dans sa troisième saison à venir, Cavill jouera ensuite dans un Warhammer 40k série pour Prime Video.