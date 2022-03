Le directeur de Boogie Nights confirme que Leonardo DiCaprio a refusé le film pour Titanic

Il pourrait être difficile pour les fans du film d’imaginer quelqu’un d’autre que Mark Wahlberg dans le rôle de Dirk Diggler dans Soirées boogie, mais c’était presque Leonardo DiCaprio. Écrit et réalisé par Paul Thomas Anderson et sorti en 1997, le film raconte l’ascension d’une star de cinéma pour adultes dans les années 1970 ainsi que sa chute ultérieure dans les années 1980. Il est très acclamé et est considéré comme une performance révolutionnaire de Wahlberg.

Selon The Playlist, Anderson a récemment parlé du casting de Wahlberg dans le film sur le podcast Smartless. Il a confirmé les rumeurs selon lesquelles DiCaprio s’était vu offrir le rôle et a expliqué que l’acteur avait passé plusieurs mois à réfléchir à la décision. Le problème était que prendre le rôle d’Eddie Adams, alias Dirk Diggler, aurait signifié refuser un rôle principal aux côtés de Kate Winslet dans Titanic de James Cameron. Comme nous le savons maintenant, DiCaprio a choisi Titanic, bien qu’il soit également celui qui a suggéré à Anderson d’aller avec Wahlberg pour le rôle.

« C’est très vrai que j’ai demandé à Leo d’être dans Soirées boogie, et il a passé de très nombreux mois à agoniser et à débattre à ce sujet. En fin de compte, ce que j’ai réalisé, à peu près à mi-chemin de ce long processus décisionnel, c’est qu’il avait un choix à faire—soit faire Titanesque ou faire Soirées boogieet il a choisi de faire Titanesque. Ce qui, à long terme, l’a catapulté dans cette énorme renommée mondiale, mais d’un autre côté, je pense que c’est possible – nous en rions maintenant – mais il regrette d’avoir raté l’expérience et de l’avoir fait. »

Beaucoup diraient que DiCaprio a fait le bon choix, car Titanesque était un gagnant de l’Oscar du meilleur film qui a été largement acclamé et reste l’un des films les plus réussis de tous les temps. C’était le premier film à atteindre la barre du milliard de dollars au box-office, détenant le record du film le plus rentable de tous les temps jusqu’à ce que Cameron le dépasse avec Avatar en 2010. Avec les rééditions ultérieures, Titanic a rapporté plus de 2,2 milliards de dollars au box-office mondial.

Boogie Nights est aussi un film emblématique, mais certainement pas aussi rentable





Avec Wahlberg en tête, Soirées boogie comprenait une solide distribution d’ensemble mettant en vedette Julianne Moore, Burt Reynolds, Don Cheadle, John C. Reilly, William H. Macy, Philip Seymour Hoffman et Heather Graham. Il a été acclamé par sa propre reconnaissance aux Oscars, remportant des nominations pour le meilleur scénario original pour Anderson ainsi que la meilleure actrice dans un second rôle pour Moore et le meilleur acteur dans un second rôle pour Reynolds. Il a dépassé 43 millions de dollars au box-office contre son budget de 15 millions de dollars, ce qui en fait un succès, mais pas tout à fait au niveau de Titanesque.





Tout s’est assez bien passé pour toutes les personnes impliquées. Wahlberg a pu vraiment briller dans le rôle grâce à DiCaprio Titanesque au lieu de cela, et tous deux ont depuis connu des carrières réussies à Hollywood. Même ainsi, on ne peut qu’imaginer à quel point les deux films seraient différents si DiCaprio avait plutôt choisi de jouer dans Soirées boogiece qui aurait obligé James Cameron à trouver un autre acteur pour Titanesque.





