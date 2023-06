Le directeur de Blue Beetle confirme qu’il fait partie de la DCU de James Gunn et d’une trilogie de films

Scarabée bleu a été une sorte d’anomalie dans le monde des films DC. Ayant été initialement prévu comme une exclusivité Max avec Fille chauve-souris, le film de super-héros dirigé par Xolo Maridueña a réussi à éviter le sort du film DCEU de Leslie Grace et a plutôt reçu sa propre sortie en salles. Il semble que non seulement cela, mais que le film se soit retrouvé dans le cadre de la nouvelle vision de James Gunn et Peter Safran pour l’univers de la bande dessinée qui commence vraiment avec Superman : Héritage en 2025, et selon son réalisateur fait partie d’une trilogie prévue de films mettant en vedette le héros latino.







Scarabée bleu le réalisateur Angel Manuel Soto a récemment parlé à Total Film de l’apport du film à la DCU et de sa vision de l’avenir du personnage qui se déroule dans et autour de l’univers partagé de Gunn et Safran. Soto a dit :

FILM VIDÉO DU JOURFAITES DÉFILER POUR CONTINUER AVEC LE CONTENU

« Nous faisons partie de l’univers, nous faisons partie du monde, nous faisons partie des plans qu’ils ont créés pour les futurs épisodes de la DCU, mais nous ne sommes pas liés à tous les films du passé. Oui, notre Le film vit dans le monde où les super-héros existent. Mais cela ne signifie pas qu’un certain événement, ou une certaine alliance, ou certaines choses du passé dictent où va notre film. Notre premier film, tel que nous voulions le faire, était toujours avec la mentalité que nous voulions en faire deux de plus, au moins, et en prenant la structure traditionnelle en trois actes d’une histoire, nous voulions que notre premier film soit pratiquement le premier acte d’une saga. »







Blue Beetle fait-il partie du DCU?

Warner Bros.

Vraisemblablement. James Gunn a suggéré que Scarabée bleu est l’un des personnages qui chevauche les anciennes et les nouvelles franchises DC, mais sera certainement davantage considéré comme faisant partie de la nouvelle DCU plutôt que comme un retour à l’ancien Snyderverse. Le synopsis officiel du film se lit comme suit :

« Jaime Reyes, récemment diplômé de l’université, rentre chez lui plein d’aspirations pour son avenir, seulement pour découvrir que sa maison n’est pas tout à fait comme il l’a laissée. Alors qu’il cherche à trouver son but dans le monde, le destin intervient lorsque Jaime se retrouve de manière inattendue en possession d’un ancienne relique de la biotechnologie extraterrestre : le Scarabée. Lorsque le Scarabée choisit soudainement Jaime comme hôte symbiotique, il est doté d’une incroyable armure capable de pouvoirs extraordinaires et imprévisibles, changeant à jamais son destin en devenant le Super Héros Blue Beetle. «

Naturellement, on sait encore très peu de choses sur la façon dont le nouveau DCU se réunira. James Gunn a déjà annoncé Scarabée bleu comme « premier personnage DCU » mais a noté que Superman : Héritage sera le « premier film DCU ». La principale raison à cela semble n’être rien de plus que le fait que Blue Beetle a été conçu avant que lui et Peter Safran ne prennent leurs fonctions à la tête de DC Studios. D’après les commentaires de Soto, il semble que Blue Beetle soit certainement là pour rester dans la franchise. Espérons que le box-office puisse en fournir suffisamment pour maintenir cette pensée en vie.