Le directeur de Batman prévoit plus de retombées sur Scarecrow, Clayface et plus

Il peut y avoir beaucoup plus à venir du monde de Le Batman. Chez THR, un nouveau rapport vient d’être publié détaillant certaines des choses qui se passent dans les coulisses de Warner Bros. Discovery en ce qui concerne les prochaines adaptations de bandes dessinées. Sur le Homme chauve-souris avant, il a été rapporté que Le Batman barreur Matt Reeves travaille tranquillement sur de nouveaux plans pour étendre le Batverse qu’il a commencé avec le film de Robert Pattinson.





Apparemment, Reeves a rencontré divers scénaristes et réalisateurs avec l’intention de développer davantage de retombées cinématographiques liées à Le Batman. Bien que ces projets n’en soient qu’à leurs débuts et que les plans puissent changer, l’idée est que ces films se concentrent sur les super-vilains de Batman’s Rogues Gallery, avec des noms mentionnés dans le rapport, notamment Scarecrow, Clayface et le professeur Pyg. Si les progrès progressent sur certains de tous ces projets, ces personnages pourraient éventuellement être introduits dans la prochaine suite de Le Batman.

FILM VIDÉO DU JOUR

Batman 2 est actuellement dans les travaux de Reeves et du co-scénariste Mattson Tomlin. Les coprésidents du groupe Warner Bros. Pictures, Michael De Luca et Pamela Abdy, ont précédemment parlé de la confiance de la société en Reeves, ce qui donnerait du crédit à ces nouveaux grondements d’autres Homme chauve-souris-projets basés pour obtenir le feu vert avec sa participation.

« Quelqu’un comme Matt, nous achèterons pour lui tout ce qu’il veut faire », a déclaré De Luca via Deadline. « Nous investissons pour tout ce vers quoi Matt se sent attiré, dans l’univers Batman et autrement. Il a une invitation ouverte à aller partout où ses intérêts le mènent. Nous nous pencherons sur tout ce que Matt veut faire. En ce qui concerne les scénaristes / réalisateurs travaillant dans cet espace de genre très élevé, avec tout ce que Matt a fait, de Laisse moi entrer au singes trilogie à Le Batmanil est dans une classe à part.





Le pingouin de Colin Farrell obtient sa propre série dérivée

Images de Warner Bros.

Ce que nous savons avec certitude, c’est que le pingouin que nous avons rencontré à Le Batman sera le premier des ennemis du Dark Knight à obtenir un spin-off. Ce sera sous la forme d’une série télévisée chez HBO Max. Tout récemment, Farrell a parlé avec Télévision supplémentaire à quel point il était excité de commencer. Il a également révélé qu’il commence très peu de temps après les événements de Le Batman avec les pieds d’Oz « éclaboussures dans l’eau dans le bureau de Falcone ».

« Je sentais que je n’en avais pas assez, je voulais le faire de plus en plus », a déclaré Farrell à propos de son temps d’écran limité dans Le Batman, taquinant une série de qualité qui doit venir de l’écrivain-showrunner Lauren LeFranc sous la supervision de Reeves. « Il est tellement obsédé par ce qu’il fait, mais il est partout [HBO Max’s] Le pingouin [series] aussi bien. Je veux dire, il ne va pas le diriger mais il est partout dans la structure des scripts et qui va les diriger. Et donc, c’est excitant. »

Le pingouin arrivera sur HBO Max en 2023. Quant à Batman 2la suite n’a pas encore de date de sortie officielle.