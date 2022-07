Le directeur d’Ant-Man 3 dit que le film changera définitivement le MCU

Jusqu’à présent, les films Ant-Man de Marvel Cinematic Universe étaient surtout connus pour apporter un peu de répit aux histoires de séries du MCU, mais cela semble sur le point de changer avec Ant-Man et la Guêpe : Quantumania inaugurant la phase 5 de la franchise. Maintenant, le réalisateur Payton Reed a suivi les détails révélés au Comic-Con de San Diego sur la troisième sortie à venir du héros changeant de taille de Paul Rudd, et dit que Scott Lang de Rudd changera le MCU pour toujours dans le film.

Ant-Man et la Guêpe : Quantumania rattrape Rudd’s Lang et Evangeline Lilly’s Hope Van Dyne alias la Guêpe pour la première fois depuis les événements de Fin de partie des Vengeurs. Alors que la première bande-annonce a été montrée au Comic-Con, avec les premiers regards sur Kathryn Newton en tant que nouvelle Cassie Lang, et le retour de Jonathon Majors en tant que première itération complète de Kang le Conquérant, il n’y a jusqu’à présent eu aucune diffusion publique de cette séquence. , ce qui est principalement attendu étant donné que le film ne devrait pas sortir avant février 2023. Pour la même raison, Reed ne discuterait pas de détails spécifiques lors de sa conversation avec Access au SDCC, mais a déclaré que le film entraînerait des changements irréversibles au MCU. Il a dit:

«Le lancement de la phase 5 est vraiment excitant pour nous, car nous sommes les films Ant-Man. C’est notre troisième film. C’est cette trilogie maintenant. Mais des choses se produisent dans ce film qui vont changer définitivement l’univers cinématographique Marvel. Et c’est amusant pour nous que Scott Lang soit au centre de ce changement.

Ant-Man et la Guêpe : Quantumania est une aventure MCU emballée

Depuis son introduction relativement discrète à la fin de la phase 2, Scott Lang est devenu l’un des membres les plus importants de l’équipe des Avengers en Avengers : Fin de partie, lorsqu’il a proposé la théorie de l’utilisation du royaume quantique pour terminer le vol de temps qui a permis aux Avengers de finalement battre Thanos. Maintenant, le dernier film Ant-Man est sur le point de confronter le héros au Saga multiversest le grand méchant Kang, ainsi que MODOK, et potentiellement d’autres surprises multivers.

Pour le moment, on ne sait pas comment tous les éléments du film vont s’emboîter, mais il semble certainement que tout ce qui se passe entre Kang, Ant-Man et la Guêpe va déclencher de sérieuses ramifications à travers l’ensemble. Marvel multivers. Bien sûr, avec un long chemin à parcourir jusqu’à la Saga multivers arrive à sa conclusion, il est peu probable que ce soit la seule version de Kang qui soit vue.





Avec Majors, Rudd et Lilly, Ant-Man et la Guêpe : Quantumania verra le retour de Michael Douglas et Michelle Pfeiffer en tant que Hank Pym et Janet Van Dyne, respectivement, et il y a également eu des rumeurs selon lesquelles Corey Stoll serait également de retour après avoir été vu pour la dernière fois en tant que Darren Cross / Yellowjacket dans L’homme fourmi quand il était supposé être mort après avoir été rétréci dans le royaume quantique. Avec Bill Murray faisant également partie du casting en tant que méchant, il semble que Scott, Hope et l’équipe auront les mains pleines lorsque le film sortira dans les cinémas en février 2023.