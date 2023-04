Le directeur adjoint exige que l’enseignant travaille 20 heures supplémentaires non rémunérées par semaine

L’enseignement est déjà un métier difficile tel quel. Entre la planification constante des cours, les disputes avec les étudiants indisciplinés et maintenant la menace constante de fusillades dans les écoles qui se profilent aux États-Unis, ce n’est un secret pour personne que les enseignants sont parmi les personnes les plus sous-estimées et sous-payées de la population active.

Selon un rapport de Research.com, 44 % des enseignants américains des écoles primaires et secondaires signalent qu’ils sont souvent ou toujours en épuisement professionnel, peut-on vraiment leur en vouloir s’ils ne souhaitent pas faire de travail supplémentaire en dehors des heures de classe ?

Un directeur adjoint n’a pas hésité à dire ce qu’il pensait de l’éthique de travail d’une enseignante après qu’elle ait réduit son travail au-delà de ses heures rémunérées. Son traitement envers elle dépeint le traitement injuste auquel sont soumis les enseignants à travers le pays.

La directrice adjointe estimait que l’enseignante devait travailler plus de 20 heures en plus de ses heures rémunérées.

L’histoire a été partagée par le mari de l’enseignante sur le forum Reddit, r/antiwork. Il a commencé son poste en révélant que sa femme est professeur d’anglais en cinquième année à Washington DC Récemment, elle a connu un épuisement professionnel en raison de l’horaire exigeant qui s’étend en dehors des heures de classe habituelles.

« Après avoir parlé avec moi, son représentant syndical et son thérapeute, elle a décidé de réduire la quantité de travail qu’elle faisait pour son école », a écrit l’homme.

Récemment, le directeur adjoint de sa femme a tenu une réunion après l’école pour discuter de son rendement au travail. Au cours de la réunion de deux heures, son directeur adjoint et les administrateurs de l’école ont ridiculisé son éthique de travail, un administrateur ayant répondu par « nous pouvons le dire » après les avoir informés qu’elle avait pris du recul par rapport au travail en dehors des heures de classe.

De plus, la directrice adjointe a affirmé que ses élèves « souffraient » en raison de ses performances en dehors du travail.

Ils avaient apparemment du mal avec leur professeur « ne travaillant que pendant les heures de travail ».

« Ce métier est toxique. Restez à l’écart », prévient son mari. Étant donné que le salaire moyen des enseignants dans l’État du Maryland est d’un peu moins de 60 000 € par an, elle a peut-être eu des difficultés, surtout si elle ne recevait pas de rémunération supplémentaire pour le travail qu’elle effectuait en dehors de la salle de classe.

D’autres enseignants ont raconté l’épuisement professionnel que la femme de l’homme éprouvait en raison des défis que le travail impliquait.

« J’étais professeur d’université à temps partiel tout en dirigeant mon studio de musique privé. Enseignait 38 heures par semaine et pratiquait, écrivait des publications et se produisait. Cela a ajouté plus de 60 heures de travail par semaine jusqu’à ce que je sois super épuisé », a partagé un Redditor. « J’adorais enseigner et mes étudiants étaient tristes quand je les ai quittés, mais la profession n’est tout simplement plus saine. Je suis triste que le pays perde tant d’enseignants passionnés et talentueux, mais je peux vous dire que l’avenir est meilleur pour vous.

« Après plus de 20 ans d’enseignement, j’ai arrêté tranquillement. Si cela ne peut pas être fait pendant les heures contractuelles, peut-être que cela ne se fait tout simplement pas », a commenté un autre utilisateur.

« Cela fait environ cinq ans, et cela m’a sauvé la vie et ma santé mentale. »

D’autres anciens enseignants ont suggéré différents cheminements de carrière que les enseignants épuisés pourraient suivre où ils pourraient beaucoup moins d’heures pour un meilleur salaire en utilisant leurs diplômes d’enseignement, comme un emploi dans le marketing ou une banque. L’éducation est une partie cruciale de nos vies et nous devons nous assurer que nos éducateurs obtiennent les heures et le salaire raisonnables qu’ils méritent pour continuer à prospérer.

