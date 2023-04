« Le diplomate », aura-t-il une saison 2 sur Netflix ?

La première saison de « Le Diplomate » (« The Diplomat » dans sa langue d’origine), série Netflix créée par Debora Cahn, première sur Netflix seulement le 20 avril 2023, mais les utilisateurs de la plateforme de streaming populaire demandent déjà un deuxième opus qui continue l’histoire de Kate Wyler.

Dans les premiers épisodes de la fiction mettant en scène Keri Russell, une diplomate américaine chevronnée doit changer ses plans pour devenir ambassadrice au Royaume-Uni alors que la guerre menace un continent et fait rage sur un autre.

En plus de s’adapter à son nouveau poste avec une plus grande visibilité publique, Kate doit essayer de sauver son mariage avec le diplomate et homme politique vedette Hal Wyler. Alors, y aura-t-il la saison 2 de « la diplomatie” ?

« LA DIPLOMATICA », AURA-T-ELLE UNE AUTRE SAISON ?

Jusqu’au moment, Netflix n’a fait aucune annonce sur l’avenir de la série réalisé par Ben Richards, Liza Johnson, Simon Cellan Jones, mais comme vu dans le dernier chapitre, Kate Wyler doit encore faire face à diverses questions politiques et prendre une décision sur le poste de vice-président.

A la fin de la première saison de « Le diplomate », les actions de Hal provoquent des frictions alors que Kate se rend à Paris avec Dennison pour faire face à la situation de Lenkov, qui prend bientôt une tournure choquante. Lorsque Kate découvre que le plan n’est pas seulement de capturer Lenkov mais de le tuer, elle comprend qui est derrière tout depuis le début.

Pendant ce temps, une bombe explose dans la voiture de Merrit Grove au moment où Stuart et Hal essaient de lui parler. Kate reçoit la nouvelle, mais il n’est pas révélé s’ils sont morts ou ont survécu, alors les créateurs ont laissé la voie préparée pour une deuxième saison.

Pour l’instant, Il ne reste plus qu’à attendre la réponse officielle de Netflixqui prend généralement au moins quatre semaines pour évaluer la réaction du public et, sur la base de ces chiffres, décider de renouveler ou d’annuler une série.

Cependant, si « The Diplomat » remporte un succès similaire à « The Night Agent », qui a été renouvelé six jours seulement après sa première, le feu vert pour de nouveaux épisodes pourrait arriver plus tôt.

Que va-t-il arriver à Kate Wyler dans une deuxième saison de « The Diplomat » ? (Photo : Netflix)

COMMENT VOIR « LA DIPLOMATIQUE » ?

« Le diplomate » est disponible sur Netflix à partir du 20 avril 2023Par conséquent, pour regarder la nouvelle série, vous n’avez besoin que d’un abonnement à la plate-forme de streaming populaire.