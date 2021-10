Le dîner du vendredi soir obtient une version américaine

Oui, la comédie britannique classique, qui s’est terminée l’année dernière, traverse l’étang et suivra les épreuves et les tribulations d’une autre famille juive.

Plus tôt cette année, le créateur de FND, Robert Popper a confirmé que la saison six était la dernière de l’histoire.

« Mais je pensais qu’à mi-chemin, ce serait bien s’ils amenaient tous les deux des filles, puis j’ai pensé que l’une d’entre elles était enceinte et ensuite » oh, que se passe-t-il si elles sont toutes les deux enceintes? » Alors j’ai pensé que c’était bien.

« Et puis, ouais, je pensais que ce serait la fin, parce que je ne voulais pas faire une série où ils avaient des enfants et des bébés, et Jim aurait sept chiens, aussi, comme, le chien le plus étrange du monde que vous pourriez n’en trouve pas sept.