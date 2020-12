Le dîner décadent du Nouvel An d’Ina Garten est une contessa aux pieds nus classique

Ina Garten sait comment préparer un dîner de réveillon du Nouvel An simple, mais décadent et si facile à préparer avec seulement quelques ingrédients. Découvrez ce que la Contessa aux pieds nus a dit qu’elle sert souvent pour les vacances.

Ina Garten | Vince Talotta / Toronto Star via Getty Images

À quoi sert Ina Garten pour le réveillon du Nouvel An?

Au cours d’une conversation du 11 décembre avec Katie Couric, Garten a répondu aux questions des fans, principalement des questions sur les vacances, y compris son plat classique préféré des fêtes.

Garten a partagé l’un de ses favoris est quelque chose qu’elle fabrique toujours le soir du Nouvel An car il contient peu d’ingrédients et est rapide à faire. L’ingrédient qui le rend encore plus raffiné est une garniture de caviar.

«Pour le réveillon du Nouvel An, je fais toujours quelque chose de vraiment simple», dit-elle, expliquant comment ils sont allés à Paris pour sonner la nouvelle année dans le passé. Après avoir pris un cocktail dans un bar, ils rentrent avec des amis dans leur appartement «et je dois préparer le dîner comme dans cinq minutes parce que tout le monde – vous savez qu’il est 11h30 et tout le monde attend le dîner à ce moment-là», a expliqué Garten.

«Donc, mon dîner classique du réveillon du Nouvel An, que vous pouvez préparer à la maison, est des capellinis au citron avec du caviar et c’est de mon premier livre», a déclaré Garten. «Et donc je fais la sauce, qui équivaut à 60 livres de beurre et de jus de citron, et vous la mettez dans une casserole. Et puis vous faites cuire les capellini, ce qui prend environ trois minutes à cuire… vous le mélangez, vous le servez avec une cuillerée de caviar dessus et c’est la Saint-Sylvestre. C’est tout simplement génial.

Le capellini au citron n’a besoin que de 4 ingrédients et 10 minutes

Sur un épisode de Contessa aux pieds nus, Garten a démontré à quel point la recette est simple. «Les capellini au citron sont à peu près le repas de pâtes le plus rapide que vous puissiez préparer en semaine et l’une des raisons en est que les capellini sont si fins qu’ils cuisent en deux à trois minutes.

La sauce se rassemble rapidement, avec une généreuse quantité de beurre fondu, de zeste de citron et de jus pour «beaucoup de saveur», ainsi que du sel et du poivre. «Ces pâtes sont vraiment polyvalentes – vous pouvez même les servir avec un peu de crevettes ou de poulet… vous pouvez simplement les avoir toutes seules», a-t-elle expliqué.

Garten a enlevé les pâtes avec des pinces et l’a ajouté à la sauce, expliquant: «Si la sauce devient un peu trop épaisse, vous pouvez toujours prendre un peu d’eau pour pâtes, qui contient de l’amidon, et l’éclaircir un peu. . »

Recette de capellini au citron et au caviar de Barefoot Contessa

La recette de capellinis au citron et au caviar de Barefoot Contessa est vraiment l’un des plats de pâtes les plus rapides à préparer.

Ingrédients

Huile d’olive

Sel casher et poivre noir fraîchement moulu

1 livre de capellini séchés

1/2 livre de beurre non salé (2 bâtonnets)

Zeste et jus de 2 citrons, plus zeste d’un citron pour la garniture

Faire bouillir une grande casserole d’eau bouillante salée avec un filet d’huile d’olive, ajouter les capellini et cuire jusqu’à ce qu’ils soient al dente. Pendant la cuisson des pâtes, faites fondre le beurre dans une sauteuse, ajoutez le zeste et le jus de citron, 1 cuillère à café de sel, 1 cuillère à café de poivre et portez à ébullition.

Une fois les capellini cuits, retirez-les avec des pinces afin de conserver l’eau des pâtes. Placez les pâtes dans la casserole avec le mélange de beurre de citron, en remuant pour enrober. De l’eau pour pâtes peut être ajoutée si le mélange est trop sec. Lors de l’assiette des pâtes, servez avec une cuillerée de caviar et le zeste de citron supplémentaire et servez immédiatement.