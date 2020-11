Le dîner de Noël parfait: avec ces appareils, la fête est un succès

Voulez-vous que votre dîner de Noël soit très spécial cette année? Voulez-vous servir de la bonne nourriture et vous assurer que vos proches l’apprécient également? Pas de problème, avec ces cinq appareils de cuisine, préparer votre dîner du réveillon de Noël est un jeu d’enfant.

Noël, c’est aussi manger avec goût sans regrets. Qu’il s’agisse de l’oie de Noël classique, d’une délicieuse fondue au fromage ou d’un soufflé au chocolat végétalien: il existe des ustensiles de cuisine pratiques pour ces plats sophistiqués qui ne manqueront pas de faire un repas de Noël.

Thermomètre de four: plus jamais de rôtis brûlés

Avez-vous également un rôti généreux sur la table pendant les vacances de Noël? Ensuite, vous devriez absolument avoir un thermomètre à four et à viande prêt. Les fours ne chauffent pas toujours de manière fiable à la température que vous avez réglée sur les interrupteurs – et la qualité de l’approvisionnement en chaleur de votre rôti à l’intérieur n’est pas non plus claire.

Un thermomètre, qui mesure la température exacte dans le four et peut être inséré dans un gros morceau de viande avec une aiguille, fournit des informations fiables. De cette façon, vous pouvez vous assurer que le rôti est croustillant à l’extérieur et juteux à l’intérieur.

Service à fondue: le dîner de Noël parfait pour tous

La fondue – que ce soit avec de la viande, du fromage ou simplement des légumes – est un merveilleux dîner de Noël pour les grands groupes. Vous pouvez découper une grande variété d’ingrédients et les mettre sur la table. Ainsi, chacun peut prendre exactement ce qu’il veut – personne n’a faim ou n’est pas satisfait.

Manger ensemble dans un grand ensemble à fondue est également très sociable et informel. Tout le monde partage le repas avec tous les autres à table et contribue ainsi à un sentiment festif de communauté. Ce n’est donc pas seulement délicieux, mais aussi confortable.

Station gourmande: fondue, raclette et grill en un

Le dîner de Noël doit-il être encore plus varié que la fondue? Pas de problème – la WMF Lumero Gourmet Station combine fondue, raclette et grill de table. Jusqu’à huit personnes peuvent se régaler à leur guise ici. Cela garantit une ambiance familiale agréable, même dans les grands groupes.

Et: grâce aux poêles à raclette séparées et aux assiettes grill supplémentaires, les mangeurs de viande, les végétariens et les végétaliens peuvent manger confortablement l’un à côté de l’autre sans que les végétaliens n’aient à se soucier de la consommation de viande ignorante.

Gaufrier: pour ce petit-déjeuner spécial des fêtes

Les festivités n’incluent pas seulement un dîner raffiné, mais aussi un délicieux petit-déjeuner. À Noël, cela peut être un peu plus inhabituel. Et les gaufres? Ils ne viennent certainement pas trop souvent sur la table – et sont incroyablement polyvalents. Vous pouvez les servir puristiquement avec un peu de sucre en poudre, sains avec des fruits frais ou somptueux avec de la confiture ou de la pâte à tartiner au chocolat.

Bien sûr, vous avez besoin d’un gaufrier pour cela. Il est particulièrement beau dans l’assiette lorsque les gaufres ressemblent à une fleur dont les pétales sont constitués de cœurs alignés en cercle. Après tout, l’œil mange aussi.

Robot de cuisine: un talent polyvalent pour les menus gastronomiques

Il y a souvent plusieurs goodies sur la table pendant les vacances – et cela sur plusieurs jours. Mais ne vous inquiétez pas de tout préparer à la main. Au lieu de cela, procurez-vous un robot culinaire pour vous aider.

Les modèles de haute qualité font beaucoup de travail pour vous: ils cuisinent des ragoûts, des risottos et des soupes, mélangent et pétrissent la pâte pour les biscuits, les petits pains ou les gâteaux et gardent les aliments au chaud pendant longtemps. Ainsi, vous pouvez préparer le dîner de Noël en toute tranquillité et ne pas avoir trop de travail dans la cuisine la veille de Noël.

pointe: Divers accessoires pour le robot culinaire ont également des couteaux. En conséquence, il peut être transformé en un batteur sur socle en un rien de temps ou des ingrédients hachés, coupés ou hachés. Et cela signifie: encore moins de travail pour vous.