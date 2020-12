Le dimanche, je joue au football dans LaLiga Santander, le lundi je me consacre à l’intelligence artificielle

Le cliché qui dit que le footballeur professionnel est quelqu’un avec peu de vocation intellectuelle et commerciale ne convient pas à Andrés Fernández, le gardien partant de Huesca et ancien gardien de Villarreal, Osasuna ou Porto. Taille physique avec son empreinte de 1,90, il s’adapte comme xatakero et il nous avoue être un lecteur quotidien de cette publication depuis plus d’une décennie. Une passion qui lui vient depuis que son père a mis un Amstrad chez lui et qu’il consolide en regardant toutes les séries de science-fiction qui apparaissent. Cela correspond définitivement à la définition de technicien.

À tel point qu’il correspond à cette définition que lorsqu’il n’est plus entraîné, il allume son Mac et ouvre Zoom pour rattraper son retard. ses partenaires, Rubén Martínez (CTO) et Felipe Segura (COO), avec qui il a créé une société de développement de logiciels basée sur l’Intelligence Artificielle: Bijective, comme les fonctions mathématiques. UNE Avis rare dans First qui accepte également de parler avec Engadget sur ce qu’il entend avec son entreprise, sa relation avec la technologie et sa façon de combiner le football avec la gestion d’entreprise et le développement de logiciels.

D’un Amstrad à une start-up d’IA en passant par l’ingénierie informatique à l’UNED

Ce « gadget » qui accompagne Andrés depuis qu’il se souvient l’a amené à étudier l’ingénierie informatique, où a découvert la programmation comme sa branche préférée: Modula-2, C, Java, HTML5, PHP … Il le combinait avec le sport du fait de son inscription à l’UNED: à cette époque, il alternait quelques filiales d’équipes de Première Division.

« C’était très difficile d’accéder au football professionnel, c’est pourquoi j’ai clairement indiqué que je voulais étudier, et je me voyais lié à l’informatique. Finalement, quand le football a pris de l’avance, j’ai dû abandonner ma carrière. » Et c’est là qu’a commencé une longue carrière de footballeur avec près de 300 matchs dans l’élite derrière lui et plus de 25 000 minutes sous la barre.

La première question que nous posons à Andrés est « pourquoi? » Ce qui amène un footballeur d’élite, dont la destination principale après sa carrière de joueur est généralement le banc, les bureaux ou les cabines de commentaires, à investir dans une société d’intelligence artificielle.

« Je me suis toujours considéré comme très professionnel, je prends grand soin de mon travail, de mon repos, de mon alimentation … Mais à la fin de la journée, vous avez des heures à perdre. Avant, je les utilisais pour étudier, lire ou m’entraîner, sachant que le football vient un jour où il se termine. J’ai d’abord commencé à investir dans des entreprises et des startups, puis je suis devenu de plus en plus dans ce monde grâce à des amis du milieu des affaires. Un jour, j’ai dit à moitié en plaisantant à ma femme que j’adorerais créer une entreprise technologique et la développer. J’en parlais et en grandissant, et un jour j’ai rencontré Rubén et Felipe. Là, j’ai vu l’opportunité. Je serai un romantique, mais parfois des opportunités se présentent qui ne reviendront peut-être jamais. J’en ai parlé avec ma femme et lui ai dit que je consacrerais autant de temps que possible à l’entreprise, et c’est comme ça que je suis entré dans le vif du sujet », explique-t-il dans une conversation à trois, avec Felipe, via Google Meet.

Le chemin est la récompense

Question suivante: quelle perspective avez-vous pour votre entreprise? «Pour moi, c’est un parcours d’apprentissage, c’est un processus qui remplit beaucoup de choses», dit-il, évoquant une expression populaire dans le monde de l’entrepreneuriat »,le voyage est la récompense« . »J’espère que le jour de ma retraite, je pourrai regarder en arrière et voir que j’ai pu vivre en faisant ce que j’aime: me consacrer à la technologie. Et le monde des affaires aussi, et de plus en plus. J’espère vivre des expériences et apporter quelque chose à la technologie « .

Le monde de la technologie et des affaires comme voie à suivre lorsque le football est terminé pour lui

Biyectiva tente de consolider ce rêve en se coordonnant à distance avec Rubén et Felipe, qui vivent à Carthagène, bien que toute l’entreprise, où la majorité des employés vivent également dans la région de Murcie, opère à distance.

Il y a un an, il y avait trois employés, aujourd’hui il y en a onze et d’ici fin 2021, ils espèrent en atteindre vingt. La majorité, des ingénieurs de diverses branches, bien qu’ils intègrent des profils marketing. Andrés est en charge des tâches commerciales et commerciales, les deux autres partenaires de l’aspect le plus technologique et produit.

Ses premiers lancements ont été ConnecTVty, une solution pour créer des canaux publicitaires intelligents, ou TimmiV, un protocole de communication crypté. Avec le lancement des premiers produits, ils pensent que leur prochain défi est d’améliorer leur communication externe. «L’autre jour, nous avons été interviewés, et pour une vidéo d’une minute et demie, nous avons passé 55 minutes à répéter la phrase, nous sommes un désastre de communication», raconte Rubén en riant.

La vérité est que le fond de son image, dans ses bureaux, est un mur de blocs de béton. Il charme c’est pour les autres. Le produit est passé avant la partie cosmétique. « Nous faisons des choses sympas pour une clinique sportive [Ripoll y De Prado], pour une entreprise d’agrumes [Martinavarro, un negocio frutícola que ha levantado un imperio], pour la sécurité maritime … Cela doit aller sur le Web et avoir bonne apparence, c’est quelque chose que nous devons améliorer, oui. « Un autre de ses plus récents lancements est un système qui applique l’IA pour traiter les factures et les formulaires avec lesquels automatiser les tâches de comptable.

Au-delà du marketing, Rubén explique que l’idée avec l’entreprise est de s’imprégner au maximum de différents secteurs de la société et d’appliquer l’IA au plus grand nombre. « Sauf pour la finance et l’économie, il nous reste peu de bâtons à jouer, voyons si nous pouvons le faire aussi. »

Quand je raccroche les gants

Andrés dans une session de formation pour SD Huesca. Image: SD Huesca.

Le jour où Andrés prend sa retraite (Il a un contrat avec Huesca jusqu’en juin 2023, alors qu’il aura 36 ans et demi), il prévoit de redoubler d’efforts pour faire grandir l’équipe et réaliser de nouveaux projets. «Je ne sais pas comment s’appellerait ce profil, mais plus qu’en tant que PDG, je me vois aider les gens à atteindre leurs objectifs, pas prendre des décisions techniques», explique-t-il tout en admettant qu’il pratique également la méditation et veille sur l’outil ‘Time to utiliser ‘pour éviter les excès avec les réseaux sociaux.

« Dans certains cas, être footballeur vous permet d'atteindre des personnes qui autrement seraient plus compliquées, mais parfois j'ai parlé à des personnes qui m'ont beaucoup aidé et qui ne sont même pas intéressées par le football »

Quant à savoir si cela favorise le fait d’être un footballeur professionnel lorsqu’il s’agit de faire croître une entreprise comme la sienne, il reconnaît que dans certains cas, c’est un avantage («vous touchez des gens qui seraient autrement plus compliqués»), mais que Pour la plupart des gens du monde de la technologie, le football est la moindre des choses. « Parfois, je parle à des gens qui m’ont beaucoup aidé et ils ne savent même rien du football, ils s’en moquent. »

Dans le vestiaire, il n’est pas très courant de trouver des profils comme le vôtre, mais on a trouvé des collègues qui s’intéressent également au monde de l’investissement financier et de la technologie à ce niveau. « Ce n’est pas quelque chose qui intéresse beaucoup en général, en particulier les jeunes, mais avec certains collègues j’en parle, même si ce sont des conversations plus privées. »

Cela contribue à estime qu’il est de plus en plus courant pour les footballeurs de se préparer à l’avance à la fin de leur carrière sportive. « L’important est d’avoir un autre outil pour ne pas être limité au football, d’avoir une autre issue. » J’ai même le titre de skipper « .

Andrés est définitivement un homme particulier. Au cours de la conversation, des sujets tels que BB-8, la série HBO ‘Silicon Valley’, le dernier livre de Bob Iger, ‘Lessons in creative leadership’ ou le nom de Juan Mata comme un autre footballeur atypique, qui a lancé la campagne ‘Common Goal « grâce à laquelle les athlètes d’élite acceptent de reverser 1% de leur salaire à des causes sociales, et auquel le gardien de Huesca, parmi d’autres noms illustres tels que Jürgen Klopp ou Megan Rapinoe, s’est joint. Nous suivrons sa trace dans cinq ans pour voir jusqu’où il a réussi à prendre avec ses collègues (l’entreprise, comme le football, est un sport d’équipe) Intelligence artificielle fabriqué à Murcie.