Le dilemme de Bridgerton : c’est ainsi que l’absence de Simon Basset sera résolue

La deuxième saison de Bridgerton il a toujours ses fans en haleine. Le 25 septembre à TUDUM, l’événement mondial exclusif aux fans de Netflix, le casting de la série a annoncé que les nouveaux épisodes n’arriveraient pas avant l’année prochaine. En raison de la pandémie de COVID, la production a vu son calendrier fortement affecté et, par conséquent, la première a été retardée plus que prévu.

Il y a d’abord eu les restrictions sanitaires subies au Royaume-Uni et, plus tard, la confirmation des membres de la Bridgerton infecté par le Coronavirus, ce qui impliquait quinze jours de quarantaine. C’est pourquoi l’inquiétude des fidèles de cette histoire grandit, surtout pour ceux qui veulent savoir ce qui va vraiment arriver au duc d’Hastings.

Simon Basset, le duc, a été joué par Régé-Jean Page dans la première saison de la série. Mais lorsque Shonda Rhimes et son équipe ont annoncé le début du tournage des nouveaux chapitres, c’est l’acteur lui-même qui a fait ses adieux à son personnage. Cela a brisé le cœur de tout le monde et les a même déçus, mais cela a également causé beaucoup d’intrigues.

C’est que, contrairement à Regé, Phoebe Dynevor, qui a donné vie à Daphné, la nouvelle duchesse, sera présente dans la saison deux de Bridgerton. À tel point que, au début, on croyait difficilement que la nouvelle que Page donnait était vraie, mais la vérité est qu’il est déjà plus que confirmé qu’il sera le grand absent. Maintenant, la vraie question est de savoir comment ils vont expliquer que l’un est de retour alors que l’autre ne l’est pas.

Eh bien, il s’avère qu’en tant que duc typique, Simón a plus d’une responsabilité, surtout en ce qui concerne ses propriétés et aussi certains voyages d’affaires qui pourraient l’éloigner de la ville. Pour cela, celui qui est chargé de garder le Bridgerton et les téléspectateurs conscients de sa vie conjugale seront Daphné.

