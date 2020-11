Le diffuseur américain HBO commence la production de la série The Last of Us

La série de jeux à succès Le dernier d’entre nous de Naughty Dog est filmé comme une série télévisée du même nom par la chaîne américaine HBO. Dans l’intervalle, le studio, avec Sony et les développeurs derrière la survie d’horreur, a officiellement confirmé le début de la production de la série.

HBO, connue entre autres pour les succès de la série Westworld et Le Trône de Fer, aimerait démarrer bientôt la production de la première saison malgré la crise de Corona. Derrière l’horreur zombie se cache Tchernobyl-Maker Craig Mazin qui collabore avec le développeur du jeu Neil Druckman écrira également le script.

Carolyn Strauss rejoint l’équipe créative de la série, qui a précédemment joué un rôle clé dans la série HBO « Game of Thrones ». La série télévisée est produite par Naughty Dog avec Sony Pictures, PlayStation Productions et Warner Media pour HBO.

Qui incarnera Joel et Ellie?

Cependant, ce qui n’a pas été mentionné dans le communiqué de presse officiel de HBO et Naughty Dog, c’est la distribution de la série. En conséquence, il n’est toujours pas officiellement révélé qui est maintenant sur la liste des finalistes pour les deux rôles principaux, Joel et la jeune Ellie.

Jusqu’à présent, il y a eu beaucoup de rumeurs sur d’éventuels candidats. Surtout la star danoise de «Game of Thrones» Nikolaj Coster-Waldau (connu sous le nom de Jaime Lannister) est populaire auprès des fans pour le rôle de Joel. Il devrait être clair dans un proche avenir s’il assumera réellement le rôle.

The Last of Us devient une série télévisée

«The Last of Us» suit les survivants, le Texan Joel et la jeune Ellie, qui voyagent ensemble à travers les États-Unis post-apocalyptiques. Après qu’une infection fongique affecte l’humanité, les personnes infectées se transforment en mutants agressifs, c’est-à-dire en zombies. Joel et Ellie se battent pour survivre dans un environnement hostile.

Le premier jeu de Naughty Dog est sorti en 2014 pour le Playstation 4 et peu de temps après sa sortie, il est devenu un succès international avec plus de 3,4 millions d’exemplaires vendus dans le monde. En juin 2020, il est finalement apparu avec Le dernier d’entre nous 2 le successeur du jeu annoncé depuis longtemps.

