Le dialogue de Chris Rock de ‘Spiral’ a été inspiré par ‘Reservoir Dogs’

Le protagoniste de ‘Spirale: du livre de Saw’, Chris rock aurait inspiré son monologue initial sur Forrest grincheux sur la bande de Quentin Tarantino, ‘Chiens de réservoir’.

Dans la neuvième tranche de la franchise de ‘Vu’, Rock joue un détective infiltré nommé Banques Ezekiel «Zeke», étant accompagné de Max Minghella, Marisol Nichols Oui Samuel L. Jackson, suite à l’enquête sur un nouveau criminel qui copie le modus operando des meurtres de Scie sauteuse.







Maintenant, dans une récente interview, le réalisateur du film, Darren Lynn Bouseman a révélé que Rock a été inspiré par une scène de ‘Reservoir Dogs’ pour son dialogue d’ouverture dans ‘Spiral’, « À l’origine, le script présentait une intro différente de Chris … il a été présenté en arrêtant un vendeur de mauvaises herbes. »

«Il m’a dit peut-être cinq jours avant le tournage, ‘Je dois avoir quelque chose de mieux, c’est l’introduction de mon personnage’… Chris est un grand fan de ‘Reservoir Dogs’. C’était comme un hommage … nous avons parlé de l’ouverture et il m’a donné ses feuilles en disant: « Ça devrait être quelque chose comme ça » … ce qui est génial avec Chris, c’est qu’il est très passionné et fait des commentaires précis sur les personnages. «







D’autre part, «Spiral: From the Book of Saw» a eu sa première le week-end dernier, recevant généralement un bon accueil de la part des fans de la franchise.