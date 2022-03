Le diagnostic d’aphasie de Bruce Willis expliqué

Il existe un certain nombre de causes différentes pour l’aphasie, qui est généralement le résultat de dommages aux parties du côté gauche du cerveau responsables du contrôle de la façon dont nous comprenons et traitons le langage.

Selon le NHS, la maladie affecte le plus souvent les personnes de plus de 65 ans, qui sont plus susceptibles de souffrir des causes ci-dessus, mais peuvent également être diagnostiquées chez les personnes plus jeunes.