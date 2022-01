INATTENDU

© Imbd« Le diable s’habille à la mode » est désigné comme un film « gros phobique » et pourrait être annulé

le Le diable porte la mode était l’un des films les plus réussis de 2006 avec Meryl Streep et Anne Hathaway. Actuellement, c’était 15 ans après sa première et beaucoup de gens imaginaient Miranda Presley et s’identifiaient même à Andrea Sachs.

C’était l’un des films les plus populaires qui a révolutionné l’écran à cette époque. et puis des histoires similaires sont nées. Ce qui est nouveau maintenant, c’est que ce pourrait être le prochain film à sortir des charts. Bien qu’à l’ère de l’« annulation », de nombreuses personnes ne soient pas d’accord avec le fait que le film mettant en vedette Meryl Streep et Anne Hathaway, l’identifiant comme ‘gordofófica’.

Selon l’influenceuse brésilienne Carol Moreira, le succès du film était dû au fait qu’il était destiné à vendre au public qu’avoir quelques kilos en trop n’était pas correct. La situation s’est produite via son réseau social Twitter où il a fait quelques critiques :

« Je pense que c’est l’un des films les plus phobiques que j’ai jamais vus. En théorie, le personnage en utilise 40 et est appelé FAT tout le temps. L’autre suit un régime qui ne mange que lorsque vous vous évanouissez … il essaie d’être mince et personne ne vient près de le critiquer. »

Plus de critique :

D’un autre côté, il n’a pas mis l’accent uniquement sur le « gros phobique » qu’il a analysé à partir du film. Sinon aussi des mauvais traitements qu’Anne Hathaway a subis dans son rôle principal d’Andy Sachs.

« Le personnage subit toutes sortes d’abus de tous les côtés (du patron, du petit ami, du collègue) et rien de tout cela n’est vu sous un jour négatif. Elle a juste besoin de » se battre plus « et tout ira bien. Il y a un point où le patron viendra d’elle en demandant des tâches inutiles… et ça se lit comme ‘le patron est comme ça’ « Il a déclaré dans l’un des tweets.

Après la publication, l’influenceur avait des commentaires pour et contre et des questions. « Le problème n’est pas de montrer à quoi ressemble l’industrie de la mode, le problème est de la montrer comme si c’était génial, personne ne remet en question, ne critique, ne pense… à la fin du film, la fille dit qu’elle utilise maintenant 38 pour être plus heureux et porte un toast. Pourquoi ? », a-t-il interrogé.

Pour terminer sa publication, la célèbre a noté : « Je comprends que nous ayons une bonne mémoire des choses. Je me suis moi-même souvenu de ce film comme ‘savoureux et amusant’. Et il y a des moments qui le sont. Mon propos est dans le premier tweet : que il a mal vieilli, rien que ça, réfléchissons et parlons bien 🙂 « .

