Le diable m’a fait le faire est vraiment le film de conjuration le plus sombre jamais promis par le réalisateur

La conjuration: le diable m’a fait le faire est vraiment le film le plus sombre de la franchise selon le réalisateur Michael Chaves. Mettez de côté toute affirmation d’exagération, d’hyperbole ou de marketing, car le troisième film de la série d’horreur emmènera le public dans des domaines jusque-là inexplorés, en particulier en ce qui concerne les aspects réels de l’affaire et leur représentation.

« Ouais, c’est une très bonne question. J’ai totalement lutté avec ça. Je pense que jusqu’à présent, juste en étant fan, la question de savoir si j’y croyais n’était pas vraiment mise au premier plan. le script, et j’ai commencé à lire à propos de l’affaire – c’est un cas très différent des autres films de Conjuring. Il y a toujours la tournure marketing de « Ce sera le film de Conjuring le plus sombre à ce jour », mais à bien des égards, c’est vraiment le film de conjuration le plus sombre à ce jour. «

La conjuration: le diable m’a fait le faire supprimera la maison hantée habituelle mise en place, et explorera à la place l’un des cas les plus célèbres des dossiers des enquêteurs paranormaux Ed et Lorraine Warren, le procès pour meurtre d’Arne Johnson, joué par Ruairi O’Connor. En 1981, Johnson a tué son propriétaire et est devenu la première personne de l’histoire américaine à revendiquer la possession démoniaque comme sa défense.

Cela s’éloigne des événements les plus fantomatiques La conjuration les fans sont habitués, et c’est cet élément qui fournira La conjuration: le diable m’a fait le faire avec la prétention de « film le plus sombre à ce jour ». Cela a même amené Chaves à remettre en question sa foi.

« Il y a une vraie victime; il y a un vrai homme qui a été tué, et nous racontons l’histoire du meurtrier. Nous racontons l’histoire de l’autre gars. Tout à coup, je m’étais demandé, surtout en grandissant catholique, qu’est-ce que je crois et quel sera mon point de vue sur ce film? C’est une question avec laquelle je me suis toujours battu honnêtement. Je pense que nous luttons tous avec notre foi et, en fin de compte, ce que je crois doit prendre un banquette arrière. C’est l’histoire des Warrens et celle d’Arne. «

le Prestidigitation La franchise s’est considérablement développée depuis son premier opus en 2013, engendrant toutes sortes de retombées effrayantes. C’était toujours l’intention de Chaves et du producteur James Wan La conjuration: le diable m’a fait le faire pour donner un nouveau départ à la série. «Dès le début, James et le studio voulaient faire quelque chose de très différent, en gros, traiter cela comme une nouvelle décennie pour les Warrens, un nouveau chapitre où nous introduisons de nouveaux thèmes, de nouvelles idées et emmènerons ces personnages dans des endroits Je n’y suis jamais allé auparavant », avait déjà révélé Chaves. « Permettez-moi juste de dire que leur adversaire ne ressemble à aucun adversaire auquel ils ont été confrontés auparavant, et pas seulement dans le sens où c’est un autre personnage emblématique. Il y a quelque chose de fondamentalement différent avec celui-ci et je pense que c’est honnêtement ce qui me passionne le plus. »

Réalisé par Michael Chaves avec un scénario de David Leslie Johnson-McGoldrick, et d’après une histoire de Johnson-McGoldrick et James Wan, The Conjuring: The Devil Made Me Do It devrait sortir en salles et HBO Max le 4 juin 2021. Parallèlement, Vera Farmiga et Patrick Wilson, qui reprendront chacun leurs rôles de Lorraine et Ed Warren respectivement, le film met également en vedette Ruairi O’Connor, Sarah Catherine Hook, Julian Hilliard, Charlene Amoia, Paul Wilson, John Noble, Sterling Jerins et Shannon. Kook comme Drew Thomas. Cela nous vient de Screenrant.

Sujets: Conjuring 3, Conjuring