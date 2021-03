«Le diable est une minuterie partielle» revient pour la saison 2

« The Devil Is a Part Timer » revient enfin pour le saison 2. Le fait d’être un fan d’anime est la malheureuse expérience de regarder une incroyable première saison de 12 chapitres ou 13, et découvrir bientôt qu’une deuxième saison ou a reçu un feu vert. L’un des principaux exemples est «Le diable est une minuterie partielle» de 2013.

Maintenant que l’attente est terminée, il a été officiellement confirmé que « The Devil Is a Part Timer » revient vraiment pour une deuxième saison, célébrant le 10e anniversaire de Satoshi Wagahara et le lancement de la série de romans légers originaux de 029, la deuxième saison de la série mettra en vedette un casting de retour.

Le personnel de production reste un mystère pour le moment, car il est clair que l’anime sera rva changer pour cette nouvelle saison, le teaser visuel a été montré.

Si vous voulez voir la première saison de « Le diable est un chronomètre partiel« , Vous pouvez actuellement le trouver en streaming avec Netflix, Hulu et Funimation.

La la date de sortie n’a pas encore été confirmée mais « Le diable est un chronomètre partiel » pourrait en confirmer bientôt.