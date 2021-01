Le développeur moyen interrogé sur la possibilité d’un port PS5

Le moyen est le prochain grand jeu de Layers of Fear, Blair Witch studio Bloober Team, et pour le moment, il ne vient pas sur PlayStation 5. Annoncé uniquement pour Xbox Series X | S et PC, c’est la première console notable exclusive de 2021 de l’un ou l’autre Microsoft ou Sony. Étant donné le fait que le jeu est développé et publié par une équipe tierce qui a essayé dans le passé d’exclusivité, cependant, il y aurait toujours eu des questions sur le fait que The Medium s’en tiendra ou non à ses destinations de plate-forme confirmées.

VG247 a posé la question au producteur Jacek Zięba, qui n’a pratiquement rien donné. Lorsqu’on lui a demandé, il a simplement dit ce qui suit: « Pour l’instant, nous nous concentrons uniquement sur Xbox et PC. » Zięba n’exclut pas entièrement cette possibilité en choisissant de ramener le sujet de la conversation aux points d’entrée de Microsoft. Ce qui est drôle, c’est que Push Square a eu exactement la même réponse lorsque la question de l’arrivée de Blair Witch sur PlayStation 4 a été soulevée après l’E3 2019. Quatre mois seulement après notre demande, le jeu a été confirmé pour la console de dernière génération de Sony. Alors, The Medium viendra-t-il également sur PS5? Nous ne pouvons pas le dire avec certitude, mais nous ne serions pas surpris si nous jouons cela nous-mêmes six mois environ. Telle est la nature de ces accords – une tactique que Sony utilise également régulièrement.