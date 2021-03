Le développeur Fall Guys Mediatonic acquis par Epic Games

Epic Games, la société la plus connue pour Fortnite et l’Unreal Engine, a acquis Mediatonic, le studio derrière Fall Guys.

L’annonce a été faite aujourd’hui par Epic et Mediatonic. Les deux sociétés ont assuré que, en ce qui concerne Fall Guys, rien ne changera immédiatement et le jeu est toujours en développement pour d’autres plates-formes. Au son de celui-ci, le jeu obtiendra des fonctionnalités similaires à des jeux comme Fortnite et Rocket League, à savoir « les systèmes de compte, le jeu croisé, les modes équipe contre équipe, etc. Le jeu n’est actuellement pas gratuit.

Quant au raisonnement derrière le rachat, il semble qu’il s’agisse d’un accord mutuellement avantageux. Mediatonic écrit qu’Epic et lui ont « beaucoup en commun et partagent beaucoup des mêmes objectifs ». Avec les ressources supplémentaires fournies par l’éditeur, Mediatonic peut « porter le jeu à de nouveaux sommets (vertigineux) ».

