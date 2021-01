Le développeur de vannes révèle enfin pourquoi nous n’avons pas encore la source 2 pour Counter-Strike

Si vous êtes déjà tombé amoureux d’une autre personne, amoureux de la façon dont elle bouge et rit en public presque sans effort, alors regardez-la donner un coup de pied à un chiot et avoir le cerveau brouillé, nous sommes ravi pour vous offrir à nouveau cette expérience.

Bien que cette fois avec des jeux vidéo au lieu de chiots.

La question retentissante de la Source 2 et son implication dans Counter-Strike: Offensive mondiale a été un point de friction pour la communauté pendant des années.

Il n’y a pas de honte à admettre qu’il y a plus que quelques problèmes qui semblent vouloir rester fermement ancrés dans le titre, et Soupape a semblé à tous mais a abandonné Counter Strike rien que l’année dernière.

C’est une expérience difficile.

Franchement, plusieurs points de vente ont été créés avec des communautés dynamiques entièrement autour de la spéculation sur la date à laquelle Source 2 va tomber, ce que tout le monde pense apparemment changera tout le jeu et le rendra beaucoup plus agréable.

Ce n’est pas le cas, et savoir si cela le sera ou non est un sujet de spéculation, c’est précisément cela, jusqu’à ce que Valve propose une annonce officielle.

Un ancien développeur de Valve a offert sur Twitter son point de vue sur les événements d’il y a dix ans lorsque Valve essayait d’amener Source 2 à Counter Strike, et c’est une histoire ignoble d’employés malmenés et dérangés qui essaient tous d’obtenir la plus grosse part du gâteau pour eux-mêmes.

Notez que c’était la scène chez Valve il y a dix ans: il est plus que probable que l’entreprise se soit améliorée depuis, mais cela vaut la peine de jeter un coup d’œil derrière le rideau de fer d’une entreprise qui partage franchement très peu de choses sur ce qui se passe. dans les coulisses.

Les anciens, les développeurs qui ont construit Source 1, savaient * précisément * comment l’entreprise fonctionnait, comment décrocher un gros bonus le jour de l’enveloppe et comment faire virer les gens. Les nouveaux arrivants seraient abandonnés dans cet environnement et devraient être performants. Ce fut une expérience désagréable / inutile pour la plupart. – Richard Geldreich (@ richgel999) 1 janvier 2021

Quand j’ai commencé, j’étais placé sur la Source 2. C’était comme être jeté dans un réservoir de requin avec du sang répandu sur tout le corps. Je n’ai survécu que parce que j’ai eu la dernière version sur Portal 2 (tout en étant toujours sur la Source 2) et j’ai commencé à corriger des bogues de rendu que personne d’autre ne pourrait ou ne pourrait corriger. – Richard Geldreich (@ richgel999) 1 janvier 2021

La source 2, il y a 10 ans, était un paysage d’enfer total. De nombreux programmeurs que je connais qui ont travaillé dessus sont venus sains d’esprit / heureux / en bonne santé et ont ensuite quitté des épaves totales (et détestant l’équipe). – Richard Geldreich (@ richgel999) 1 janvier 2021

Je pense que les anciens aimaient en fait torturer psychologiquement les nouvelles recrues pour le sport. C’était si mauvais. Totalement toxique. – Richard Geldreich (@ richgel999) 1 janvier 2021

La toxicité peut modifier des environnements entiers, et la laisser errer sans contrôle peut entraîner des expériences frustrantes qui nuisent franchement à des industries entières.

Plus intéressant encore, cela donne une image différente de ce qui se passe chez Valve, même si elle date de dix ans; alors que leur manuel a tendance à tourner autour du libre arbitre et de la créativité des employés, Richard Geldreich note que c’était un environnement bouleversant où tout le monde était beaucoup plus intéressé à prendre soin de lui que des autres.

Si Valve avait un espace de travail plus standardisé, il n’est pas hors de question que nous jouions déjà à Source 2.

Dans l’état actuel des choses, cependant, il est difficile de nier que le Counter Strike La scène a cruellement besoin de rafraîchissement et d’attention, ou du moins Valve prête attention au-delà de l’envoi de mèmes médiocres sur les médias sociaux.