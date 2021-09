Le développeur de Splitgate obtient un financement supplémentaire de 100 millions de dollars pour développer le populaire Portal Shooter

Alors, comment avancent-ils sur Splitgate ? Ce jeu de tir multijoueur de science-fiction est devenu nucléaire il n’y a pas si longtemps avec sa bêta ouverte gratuite sur PlayStation 4, et depuis le lancement de la saison 0, les choses se sont un peu calmées. Dans les coulisses, cependant, le développeur 1047 Games a travaillé non seulement sur le jeu lui-même, mais aussi sur l’avenir du jeu. À cette fin, il vient d’être financé 100 millions de dollars supplémentaires, ce n’est pas grave.

Dans une déclaration sur Twitter, le studio explique à quel point cet investissement sera important dans le développement de Splitgate et l’élargissement de l’équipe :

Nous venons de récolter 100 MILLIONS DE DOLLARS pour continuer notre aventure en tant que studio de jeu indépendant et communautaire. En savoir plus à ce sujet ci-dessous : pic.twitter.com/jltcqMsvRb – Splitgate – Saison 0 (@Splitgate) 14 septembre 2021

Pour faire court, l’argent supplémentaire permet à 1047 Games d’embaucher beaucoup plus de développeurs, ce qui leur permet de proposer de meilleures mises à jour plus rapidement, de nouvelles fonctionnalités, des corrections de bugs et de se diversifier vers d’autres plates-formes. « Tout est maintenant sur la table », dit-il, « et la portée de ce que nous pouvons réaliser vient de s’étendre [10 times] plus gros! »

L’équipe a de grandes ambitions et passera du temps à se concentrer sur « devenir le prochain grand studio AAA » tout en écoutant les commentaires de la communauté pour continuer à améliorer Splitgate.

Si vous n’avez pas encore essayé le jeu, nous vous recommandons de le faire – le descripteur « Halo rencontre Portal » est parfait. C’est un jeu de tir en arène amusant, et les portails lui donnent une touche tactique qui ajoute vraiment à l’action. 1047 Games a déclaré que le jeu arriverait plus que probablement sur PS5 à l’avenir, il y a donc cela à espérer. Avez-vous joué à Splitgate ? Êtes-vous enthousiasmé par la façon dont il évoluera au fil du temps? Frag-nous à travers un trou dans l’espace-temps dans la section commentaires ci-dessous.