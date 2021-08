Le développeur de PS5 abandonné insiste sur le fait que c’est légitime, explique le retard de la bande-annonce

Les premières images du mystérieux jeu de survie PlayStation 5 Abandoned devaient faire leurs débuts cette semaine, dans le cadre d’une mise à jour de l’application Realtime Experience précédemment publiée. L’idée, telle que nous la comprenons, était que les fans puissent regarder la bande-annonce rendue en temps réel sur leur console, plutôt que simplement sur YouTube.

Cependant, plus de deux jours plus tard, le développeur néerlandais Blue Box Game Studios est toujours aux prises avec ce qu’il décrit comme des « problèmes techniques ». Prendre à Twitter il a appelé au calme et a réitéré que c’est « 100 % réel » – vraisemblablement en réponse à certains fans qui ont commencé à se demander si l’équipe existe même.

« Nous avons traité plusieurs problèmes de moteur survenus à la dernière minute après avoir détecté un problème graphique », a déclaré le studio, expliquant la raison du retard de la bande-annonce. « Pour cela, nous voulions faire une mise à jour rapide. Nous y sommes presque car la plupart des tests sont terminés. Nous tenons à vous remercier encore pour la patience [sic] et nous excuser pour la gêne occasionnée.

Plus tôt cette semaine, l’équipe a déclaré que la bande-annonce n’avait pas été retardée – même si elle a clairement été retardée. Cela va être fascinant de voir comment cette histoire se termine, mais l’engagement sur les réseaux sociaux continue d’être à son comble – même si le produit final déçoit, nous pensons que Blue Box Game Studios a un avenir dans le marketing viral à coup sûr.