Le développeur de la division se lance dans le projet Star Wars

Une chose que vous avez peut-être remarquée récemment est que les développeurs annoncent des projets qui ne sont clairement pas encore entrés en développement. Un bon exemple est le projet 007; IO Interactive a annoncé qu’il ferait un jeu James Bond, mais il a à peine commencé. Pourquoi cela continue à se produire? Eh bien, tout est question de recrutement; les membres de l’équipe potentiellement talentueux peuvent être plus susceptibles de postuler à des emplois s’ils savent exactement sur quoi ils vont travailler.

C’est le cas du prochain jeu en monde ouvert Star Wars du développeur de The Division Ubisoft Massive, qui est à un «stade précoce» de production selon le patron de l’éditeur Yves Guillemot. Il a confirmé la friandise lors d’un appel de résultats, ajoutant que « nous voyons beaucoup de gens vouloir participer à cette aventure, et c’est vraiment une très bonne chose ». En d’autres termes, le recrutement pour le jeu se passe bien, mais il faudra encore beaucoup de temps avant que nous ne voyions réellement des progrès.

Alors qu’Ubisoft aura probablement une idée approximative du moment où il prévoit d’expédier le projet en interne, Guillemot ne commentera aucune fenêtre de publication potentielle. «Nous sommes très fiers de cette collaboration, qui témoigne du leadership et de l’expertise d’Ubisoft, notamment dans la création d’œuvres étonnantes», a-t-il déclaré. «C’est une autre démonstration de notre capacité à établir des partenariats avec les plus grands noms du divertissement et de la technologie.»

À moins que les contrats n’aient changé dans les coulisses, il est largement admis qu’EA détient les droits exclusifs sur la franchise Star Wars jusqu’en 2023, ce qui signifie que nous ne verrons pas le jeu d’Ubisoft d’ici là au plus tôt. Ubisoft Massive a quand même eu du pain sur la planche, car il continue de soutenir The Division 2, tout en se livrant tranquillement à un nouveau jeu Avatar.