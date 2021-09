Le développeur de « Abandoned » note que ce n’est pas le titre final

Jollia Collier Hexagone (rouge et grenat) - Aurélie Joliff

Ce collier orne de grâce chacune de vos tenues de par son élégance. N'hésitez pas à le porter sur un simple Tshirt blanc pour une note de vintage, ou sur une robe de soirée en touche finale. Dans la même collection, vous retrouverez le bracelet, le sautoir et les boucles d'oreilles, à shopper sur Jollia. Le collier hexagone existe aussi en vert et bleu. A vous de choisir la couleur qui vous ressemble. Découvrez également la sélection by Jollia de colliers de créateurs de créateurs.