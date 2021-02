Le développeur d’Assassin’s Creed Valhalla révèle le secret du langage Isu

Il y a quelques semaines, on a appris que derrière le Langue Isu dans Assassin’s Creed Valhalla il y a plus que prévu initialement. Maintenant, la personne qui a inventé ce langage de la Première Civilisation a pris contact: Antoine Henry. Et des informations intéressantes sont apparues.

Au cas où vous ne savez pas ce que nous voulons dire: Dans AC Valhalla, vous pouvez divers documents et Reliques être trouvé dans une langue secrète et codée du Première civilisation sont écrits. Les symboles ne sont en aucun cas arbitraires, mais correspondent à un langage à part entière.

Assassin’s Creed Valhalla et le langage Isu fissuré

Qu’est-il arrivé? Les personnes extrêmement talentueuses de Accéder à l’Animus a fait celui-ci unique en janvier Déchiffrer la langue Isu. La vidéo pour ça republié même le directeur créatif de Valhalla, Darby McDevitt. Ici le Règles de traduction explique, y compris la syntaxe, la grammaire, les chiffres et la prononciation.

Avec cette connaissance, on pourrait également trouver le chemin ancien arc Isu find, qui est caché comme une arme secrète dans « Assassin’s Creed Valhalla ». Par hasard, cependant, certains joueurs ont déjà découvert un moyen d’accéder au Arc de Nodens obtenir. Nous expliquons le chemin dans ce guide:

C’est ce que dit l’inventeur de la langue Isu

Cela a été suivi d’un échange de RockPaperShotgun avec Antoine Henry, le directeur associé d’Ubisoft Singapour et Créateur de la langue Isu. Il a dit que Darby McDevitt est en fait responsable du fait que le langage Isu pour AC Valhalla a vu le jour.

Car après qu’Henry lui ait fait part de sa préférence pour les langues, Darby l’a encouragé à se consacrer à la création d’une langue Isu, qu’il prévoyait déjà pour « Assassin’s Creed Valhalla ».

Quel est le but de la langue native AC? Avec le pas de donner aux Isu leur propre langue, ils voulaient l’univers « Assassin’s Creed » donner plus de profondeur.

Surtout dans le DLC Atlantis à AC Odyssey, nous avons rencontré des représentants de la Première Civilisation et avons passé du temps avec eux. © Ubisoft

C’est ainsi qu’Antoine Henry a développé le langage Isu

Les Isu, en tant que race ancienne et avancée d’humains divins, ont autrefois créé l’humanité comme leur force de travail. Alors ils étaient eux aussi Créateur de notre langue moderneen nous apprenant une partie de leur discours. Au moins sur cette base intellectuelle, Antoine Henry a développé la langue Isu.

Pour cela, il a utilisé le Langue originale indo-européenne, dont une grande partie des langues que nous connaissons aujourd’hui auraient dû émerger. De là, il a surmené Latin, grec ancien ou sanscrit à l’envers à travers l’histoire de la langue et ainsi construit morceau par morceau le vocabulaire de l’Isu.

Des documents et des tablettes de pierre comme celui d’Assassin’s Creed Valhalla ont inspiré Access The Animus pour déchiffrer les glyphes. © Ubisoft / Accéder à l’Animus

C’était le plus grand défi: Comme le rapporte Henry, la création du langage était extrêmement exigeante. Deux choses lui a causé des difficultés particulières:

Avec le résultat ni sur Crédibilité et authenticité toujours sur le intention artistique-esthétique devoir s’en passer.

toujours sur le devoir s’en passer. La langue avec laquelle déjà tradition existante d’Assassin’s Creed en relation, puisque les ramifications antérieures de la série ont déjà utilisé des symboles et des glyphes. Henry voulait l’utiliser pour donner aux joueurs l’impression que la langue avait toujours été là.

À Valhalla, vous pouvez découvrir une grotte pendant la saga Vinland qui montre un mur parsemé de symboles Isu, que nous semblons connaître d’AC3. © Ubisoft

Le problème avec le vocabulaire: Vous pourriez utiliser la langue de la première civilisation écris et parle réellementCependant, le zeitgeist vous empêchera d’une communication animée. Car même si Antoine Henry loue la passion et le dévouement qui ont permis de déchiffrer les règles et les mots, il note que c’est le langage d’une race avancée avec un sixième sens est.

Ainsi, nous les gens simples ne pourrons probablement jamais comprendre certaines choses qu’ils pensaient. En revanche, il n’y a pratiquement pas de mots dans la langue Isu pour les sujets dont nous parlerons en 2021. A moins que l’on ne veuille parler de la création de l’espèce humaine ou de la fin du monde.